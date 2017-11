Von Ralf Steinhorst

Der Rohbau eines Krankenhausgebäudes lässt sich wunderbar für einen Adventsmarkt nutzen. Dieses jedenfalls dachten sich einige Ärzte des St.-Franziskus-Hospitals. Die Idee kam gut an und so organisierten ihn die Mitarbeiter Krankenhauses für Sonntag, 10. Dezember, in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr. Der Erlös fließt in die „Aktion Benjamin“, die Kinder aus Kriegsgebieten medizinisch behandelt.

Noch stehen im Erdgeschoss des Rohbaus keine Wände, so dass sich der Adventsmarkt auf einer großen Fläche ausbreiten kann. Hinter den zahlreichen Ständen bieten dann Mitarbeiter des St.-Franziskus-Hospitals Weihnachtliches an. Auch für das entsprechende Ambiente mit Weihnachtsbeleuchtung und -bäumen sorgen sie.

Für das leibliche Wohl dürfen sich die Besucher auf Grünkohl, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie Glühwein und Kinderpunsch freuen. Verkauft werden selbst gebastelte Weihnachtsartikel, Weihnachtsbäume und Weihnachtsgebäck. Auch die Bewohner der Einrichtungen der Vinzenz-Gesellschaft präsentieren einen Stand mit Produkten aus eigener Herstellung. Kerzenfreunde kommen bei der Kerzenmanufaktur der Freckenhorster Werkstätten auf ihre Kosten und ein Obst- und Gemüsestand ergänzt die Auswahl. Auch die Krankenhausküche ist vertreten.

Da der Adventsmarkt für Groß und Klein gedacht ist, wird es auch ein Programm für Kinder geben. Ab 13.30 Uhr ist eine Zauberin zu Besuch, die die jungen Besucher mit Kunststücken zum Staunen bringt.

Zuhause ist der Teddy ein wenig ramponiert? Kein Problem: Von 11 bis 13 Uhr ist die Teddyambulanz im Einsatz. Den ganzen Tag über spielt die Musikgruppe „Be Swing“ mit Maren Kim, Ann-Kathrin Hoffmann-Quittek, Dr. Hubertus Rustige, Winfried Appel, Dr. Oliver Christ und Andreas Nieling, die schon im Februar das Benefizkonzert zu Gunsten der „Aktion Benjamin“ in der Cafeteria des Hospitals ausgerichtet hatte.

„Ich finde das toll von den Mitarbeitern“, war Pater Hermann-Joseph Schwerbrock von der Aktion begeistert.

Er und Dr. med. Hubertus Rustige sowie Dr. Thomas Krohn halten zum Friedensdorf Oberhausen Kontakt und nehmen mit der „Aktion Benjamin“ jedes Jahr ein bis drei Kinder zur Behandlung ins St.-Franziskus-Hospital. Jede Spende wird zu 100 Prozent für die Kinder umgesetzt.

Spenden können auch über das Spendenkonto mit der IBAN DE51 4126 2501 0100 1021 00 von St. Marien unter dem Stichwort „Aktion Benjamin erfolgen.