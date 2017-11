Von Peter Schniederjürgen

Was soll nach dem Abi kommen? Eine Frage, die jeden Abiturienten umtreibt. Der Möglichkeiten sind viele, was eben die Entscheidung nicht gerade erleichtert. Was liegt da näher, als ehemalige ältere Schulkameraden nach ihren Erfahrungen zu fragen?

„Diese Möglichkeit räumen wir unseren angehenden Absolventen mit dem Hochschultag ein“, sagt Hans-Jürgen Gerdes. Er ist Lehrer am Städtischen Gymnasium und der Organisator der Infobörse, die am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr an der „Penne“ stattfand.

In der Pausenhalle vor dem Selbstlernzentrum haben sich die Anbieter aufgebaut. Lokale Unternehmen suchen über das Duale Studium nach den Fachkräften für morgen. Hochschulen und Universitäten zeigen hier ihre Möglichkeiten und die Vorzüge gerade ihrer Studiengänge auf. Auch Polizei und Bundeswehr werben um die Abiturienten und präsentieren sich als attraktive Arbeitgeber mit Potenzial.

Nicht zuletzt sind auch Versicherungen, Telekommunikation und produzierendes Gewerbe vertreten. Denn mit dualen Studiengängen lassen sich zum einen hoch qualifizierte Mitarbeiter ausbilden, die dann dem Unternehmen erhalten bleiben. Und für die Absolventen ist es eine recht gesicherte Perspektive über die Studienzeit hinaus.

Manchen zieht es jedoch auch in andere Städte oder Länder. Stefan Kund machte vor sechs Jahren sein Abi am „Städtischen“ und ging dann nach Cottbus zum Studium der Physik. „Zurzeit bin ich an der Jenaer Uni an meiner Masterarbeit“, berichtet der Ex-Ahlener. Er ist voll des Lobes für die Bedingungen in der Optikstadt. „Aber ist da die Wohnsituation nicht ziemlich schlecht?“, will Mehriban Erboga, angehende Abiturientin, wissen. Dabei ist Jena für sie kein weißer Fleck auf der Landkarte. „Mein Bruder studiert dort bereits.“ Zur Beantwortung der Frage nach dem Wohnungsproblem verweist er auf den Bau neuer Studentenheime. Was ihn aber besonders überzeugt, ist die, wie er findet, hervorragende Betreuung der Studenten durch die Professoren an der Friedrich-Schiller-Universität. „Das macht Spaß, mit so guten Nachrichten nach Hause zu kommen, hier schließt sich für mich direkt ein Kreis“, freut sich der angehende Physiker. Mehribans Interesse ist geweckt, sie will sich jetzt noch eingehender informieren.

Neben den eigenen Pennälern waren auch zahlreiche Schüler der Fritz-Winter-Gesamtschule und des Bischöflichen Gymnasiums St. Michael zum Hochschultag gekommen.