Der Einladung „Get Jazzed in Ahlen“ waren am Donnerstagabend rund 60 Besucher gefolgt und wurden im Stadthallenfoyer mit dem Konzert eines herausragenden Pianisten und Sängers belohnt. Vahagn Hayrapetyan, einer der bedeutendsten armenischen Jazzmusiker, gastierte mit Bassist Steve Zwanik, Schlagzeuger Gijs Dijkhuizen sowie Ehrengast Lina Knörr im Rahmen der Jazz-Reihe der Kulturgesellschaft. Deren Geschäftsführerin Michaela Mormann stellte bei ihrer Begrüßung nicht nur Hayrapetyan als großartigen Künstler vor, sondern sah sogar schon „den nächsten Star am Jazzhimmel“ aufgehen: Die erst 17-jährige Lina Knörr aus Essen überzeugte das Publikum mit ihrem klaren und ausdrucksvollen Jazzgesang zu den ruhigeren Stücken des Abends, darunter die mit viel Beifall bedachte Ballade „How High The Moon“.

Zuvor hatte der temperamentvolle Pianist und „Honored Artist of Armenia“ gemeinsam mit Zwanik und Dijkhuizen als „Vahagn Hayrapetyan Trio“ mit Instrumentalstücken den Auftakt zum abwechslungsreichen Jazzkonzert gemacht und sogleich mit seiner außergewöhnlichen Spielweise beeindruckt. Die zeichnete sich auch durch Swing- und Pop-Einflüsse aus und war nicht immer nur mit komplexer Jazzharmonik gespickt. Agil, wuchtig und laut spielte Hayrapetyan zuweilen den Flügel, dessen Tastatur für die virtuosen Läufe manchmal gar nicht auszureichen schien, und klatschte in Richtung seiner Mitmusiker im Rhythmus , um ihnen indessen auch genügend Raum für solistische Einlagen zu geben. Für die Bassläufe Steve Zwaniks und die Schlagzeugpassagen von Gijs Dijkhuizen gab es immer wieder Zwischenapplaus. Auf melodische Jazz-Songs wie „East Of The Sun And West Of The Moon“ folgten Stücke, bei denen es temporeich die Jazz-Skalen rauf und runter ging, als zwischendurch auch der Dortmunder Saxofonist Uwe Plath dazu kam, der den Auftritt von Vahagn Hayrapetyan in Ahlen vermittelt hatte.

Im zweiten Konzertteil zeigte sich Vahagn Hayrapetyan zum Klassiker „All Of Me“, bei dem Steve Zwaniks mit seinen swingenden, präzisen Bassläufen bestach, ganz als entertainender Sänger, der auch mal spontan vom Originaltext abweichen konnte: „F Major“ oder „E Major“ gab er lächelnd in englischer Sprache singend die zu spielenden Akkorde vor, als die Musiker scheinbar – und kaum hörbar – wohl nicht in derselben Tonart waren.

Uwe Plath hatte zu Beginn des Konzerts das „tolle Ambiente und die Akustik“ im Foyer der Stadthalle gelobt. Die empfahl sich am Donnerstag zum zweiten Mal als Veranstaltungsort für die „Get Jazzed“-Reihe, die „schon seit einigen Jahren auf hohem Niveau“ stattfände, wie Plath betonte.

Das Konzert mit Vahagn Hayrapetyan wurde übrigens in Bild und Ton aufgezeichnet. Dass auch die Momente mit den spontanen Textänderungen auf einer möglichen Veröffentlichung genauso enthalten sind wie der Gesang von Lina Knörr und der große Schlussapplaus nach dem finalen Jazz-Standard „Whiskey Drinking Woman“, wäre zu wünschen: Denn das alles zusammen machte diesen Abend aus.