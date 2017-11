Was für eine Aufgabe: Heiko Recker musste elf Ex-Prinzen im Flower-Power-Stil um sich versammeln, um in den Elferrat der SGF aufgenommen zu werden.

Von Ralf Steinhorst

Heimspiel für den neuen Stadtprinzen Andy I. (Lerley). Am Samstag ließ er es bei der Sessionseröffnungsfeier seiner Schwarz-Gelben-Funken (SGF) im Hof Münsterland richtig krachen. Die Karnevalsgesellschaft nutzte den Abend dazu, verdiente Mitglieder zu ehren. Heiko Recker wurde zudem in den Elferrat aufgenommen.

Den Einstieg machte die jüngste Tanzgruppe in der KG, die Wonneproppen. „Nachwuchs ist da“, zeigte sich SGF-Präsident und Moderator Dominik Isermann begeistert. Begeistert wie auch bei den anderen Tanzaufführungen der Prinzengarde, Tanzmariechens Julia Schade, Tanzpaar Jana Bultmann und Michel Rings, der Juniorengarde und Tanzmariechen Aleyna Güneyli.

Stadtprinz Andy I. hatte sein erstes Stelldichein zu Beginn der Sitzung, weil er noch auf anderen Veranstaltungen erwartet wurde. „Das hat gestern schon Spaß gemacht“, war er schnell in seiner neuen Rolle auf den Geschmack gekommen. Und er kündigte in Richtung BAS-Chef Christian Weirowski schon mal an, dass es mit der Rückgabe der Prinzenkette zum Sessionsende eng werden könnte.

Bis dahin wird Andy I. mit seiner Combo Ronald Zent, Dirk Abendroth und Martin Hennerkes noch oft sein Prinzenlied „Leev Marie“ singen. 50 Jahre habe er nicht gesungen, wunderte sich die Tollität, da hätte man als Prinz auch nicht mehr damit anfangen müssen. Es kam anders.

Der Krefelder Karnevalsstar Andreas Dams als „Der liebe Jung“ knöpfte sich in seiner Büttenrede das Verhältnis zwischen Männern und Frauen vor, ehe Kinderregentin Mia I. (Häger) mit Kinderstandartenträger Marius Stiemer ihren persönlichen Sessionsendspurt startete. Ihre Regentschaft wird im Januar enden. Kinderprinz Florian I. (Hoffert) musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Ex-Prinz Ralf Doodt brachte mit seinem Gesang den Saal zum Schunkeln, ehe dann Heiko Richter ins Schwitzen kam.

„Seit einiger Zeit macht sich Heiko im Elferrat breit“, stellte dessen Präsident Martin Ruppelt fest. Aber ganz ohne Aufnahmeprüfung, elf Ex-Prinzen im Flower-Power-Stil um sich zu sammeln, ging es nicht. Der Anwärter schaffte es nach einer Stunde, zwischenzeitlich hatten die Elferräte Michael Peters und Björn Elshoff Ehrennadeln für besondere Verdienste erhalten. Zur neuen Ehren­ordenträgerin wurde Katrin Rings gekürt.

Dann war Stadtprinz Andy I. von seiner Tour zurück. Und elf ehemalige Prinzen und Kinderprinzen erfüllten singend mit „Ein Bett im Kornfeld“ lässig die Elferratsaufgabe von Heiko Recker. Der musste anschließend in einer weiteren Aufgabe eine Schnapsaufnahme über Trichter und Schnorchel bewerkstelligen.

Für Heiterkeit sorgten noch die „Alten Säcke“ der Senatoren mit ihrer Rollator-Show und schließlich Katrin Rings und Alex Bußmeier, alias Ingeborg und Heinz, die ihre Band mitgebracht hatten.