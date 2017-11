Die Patenschaftskompanie des Aufklärungsbataillons 7 nahm an der Gedenkfeier in Vorhelm teil. Die Ansprache hielt Altpfarrer Hermann Honermann. Foto: Ralf Steinhorst

Nach Jahren nahm erstmals wieder die Bundeswehr an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Vorhelm teil.

Von Ralf Steinhorst

Seit Jahren zum ersten Mal nahm die Bundeswehr wieder am Volkstrauertag in Vorhelm teil. Die neue Patenschaftskompanie des Aufklärungsbataillons 7 war mit einer Abordnung vertreten.

Zunächst begannen die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst in der St. Pankratius-Kirche, wo das Blasorchester Vorhelm unter der Leitung von Norbert Hennenberg die musikalische Gestaltung mit der „Deutschen Singmesse“ von Franz Schubert übernahm. Unter den Besuchern des Gottesdienstes waren zahlreiche Abordnungen von Vereinen aus Vorhelm und Tönnishäuschen. „Immer wieder erfahren wir, wie wir Menschen in der Welt Unheil bringen“, mahnte Pfarrer Michael Kroes.

Im Anschluss fand die Zeremonie am Ehrenmal statt. Altpfarrer Hermann Honermann hielt die Gedenkrede, in der die Diskussion anregte, ob die Bezeichnung „Mahnmal“ nicht besser geeignet wäre. Denn es würden auf der Gedenktafel sicher auch einige Täter aufgeführt, nicht nur Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Und wenn es so wäre: Waren es Täter aus Überzeugung oder ebenfalls Opfer des Zwangs einer Nazidiktatur? Das sei nicht immer gerecht zu beurteilen.

Gleichwohl sei es immer notwendig, sich einmal im Jahr an diesem Ort einzufinden: „Lest die Namen – sie mahnen uns: Nie wieder Krieg!“ Hinter jedem Namen stünden individuale Schicksale und Familien mit der Frage: Hat dieser Tod einen Sinn gehabt? Hat er dem Vaterland Nutzen gebracht?

Pfarrer Honermann mahnte, Kriege zögen wie eine Blutspur durch die Geschichte der Menschheit. Von Kain und Abel bis Syrien und den Jemen. Daher sei die Europäische Union ein Segen, die schon seit Jahrzehnten vor primitiven Stammeskriegen bewahre: „Was wären die, deren Namen am Mahnmal stehen, glücklich gewesen, wenn sie in unserer Zeit hätten leben können.“ Daher reiche eine Rückschau nicht, der Frieden müsse auch in Zukunft gestaltet werden. Terroristen, Hassprediger und Fanatiker dürften nicht die Oberhand gewinnen. Es gehe um die richtige Politik, um Ethik und Moral, auch in der Wirtschaft. Denn Ungerechtigkeit erzeuge Flucht.

Zum Abschluss legten Hauptmann Rene Rickmann und Hauptfeldwebel Christopher Schebek für das Aufklärungsbataillon 7 sowie die Ortsauschussvorsitzenden Hubertus Beier und Bernd Avermiddig Kränze nieder.