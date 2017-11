Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss hielt die Gedenkrede am Ehrenmal in Dolberg. Foto: Franz Börste

Von Franz Börste

Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden gedachten auch die Bürger Dolbergs den Soldaten, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben ließen, aber auch den Menschen, die durch die Wirren des Krieges als Flüchtlinge oder in Gefangenschaft ihr Leben verloren oder Opfer von Gewalt wurden.

In einem Gottesdienst mit Pater Jose und Pfarrer Martin Frost von der evangelischen Kirchengemeinde freute sich Letzterer über die Einladung zu diesem Gottesdienst, den er als „bekennenden Schritt zu einer zukünftigen Einheit der beiden Kirchen“ bezeichnete. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte er die Treue als unschätzbaren Wert für Ehe, Familie und Beruf, aber auch gegenüber dem Volk und dem Vaterland.

Aber auch die Treue zu Gott sei unverzichtbar, wie schon der Evangelist Johannes verkündet habe und viele Märtyrer vorlebten: „Bleibt ihr Gott treu, wird er euch das ewige Leben geben.“ Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Blasorchester Dolberg unter Julian Peppersack.

Vor der anschließenden Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Gedenkfeier. „Frieden und Freiheit sind die Grundlagen jeder menschenwürdigen Existenz“, sagte sie.

Dieser Anspruch, an die Toten der Kriege und an die der politischen Gewaltherrschaften zu erinnern, mache das Gedenken zu einem weltumspannenden humanistischen Ansinnen. Mit dem Gedenken an die Kriegstoten aller Völker und Nationen leistet der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) einen unschätzbaren Beitrag zur Völkerverständigung. Seit 1919 pflegt der Volksbund im Ausland in 46 Ländern 833 Kriegsgräberstätten, aber auch Grabstätten für Bombenopfer, Kriegsgefangene, Geflüchtete, Männer, Frauen und Kinder, die ihr Leben verloren haben.

Die jährliche Haus- und Straßensammlung zugunsten der VDK-Arbeit beginnt am 2. Dezember. Angesichts der notwendigen völkerverständigenden Arbeit sei es bedauerlich, dass in Dolberg, zum wiederholten Male keine Sammlung, wie sie früher üblich gewesen sei, zustande komme, sagte die Rednerin: „Es wäre ein schönes Zeichen, würden in Dolberg verankerte Vereine und Institutionen zusammenfinden und doch noch eine Sammlung auf die Beine stellen.“ Der örtliche VDK-Geschäftsführer Wilfried Heynal biete nach wie vor Unterstützung an. Anschließend legte Rita Pöppinghaus-Voss mit dem gerade ausgeschiedenen Oberst des Schützenvereins, Bernhard Schröer, unter dem Ehrensalut der Kanoniere einen Kranz nieder, während das Blasorchester den „Guten Kameraden“ und zum Abschluss die Nationalhymne intonierte.