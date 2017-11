Von Christian Feischen

Radfahrer wollen nicht nur auf sommerlichen Touren die Landschaft genießen, sondern auch alltägliche innerstädtische Wege umweltfreundlich und vor allem gefahrlos zurücklegen können. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Ahlener Ortsgruppe des „Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs“ ( ADFC) am Freitagabend im Bürgerzentrum deutlich, als es nicht nur um einen Jahresrückblick und Planungen kommender Radtouren ging.

Neben der Wahl eines neuen Sprechers der 44 Mitglieder zählenden und dem Kreisverband Münsterland angeschlossenen lokalen Gruppe, kamen auch das Ergebnis des Fahrradklimatests von 2016 für Ahlen sowie die aktuelle Umsetzung des Radverkehrskonzepts der Stadt Ahlen zur Sprache.

Zunächst wählten die gut ein Dutzend versammelten Radfreunde einstimmig Michael Scharf als neuen Ortsgruppensprecher, der Thomas Wichmann ablöst. Der wolle sich nun auf seine Aufgaben als Radtourenführer konzentrieren, erklärte er.

„Luft nach oben“ sah der neue Ortsgruppensprecher Michael Scharf hinsichtlich der Zufriedenheit der Ahlener Radfahrer. Das Ergebnis des Fahrradklimatests von 2016 weist Ahlen zwar bundesweit auf Platz 15 unter den fahrradfreundlichen Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern aus, in NRW steht die Wersestadt in dieser Kategorie gar unter den ersten Zehn. Die Fußgängerzone sei jedoch bis auf Weiteres aus dem Verkehrskonzept herausgenommen worden und die auch in Bürgerforen besprochenen größeren Projekte würden erst ab 2018 umgesetzt.

Dass derzeit fünf Einbahnstraßen für Fahrradfahrer in Gegenrichtung freigegeben werden, begrüßte Thomas Wichmann: „Besonders in engen Straßen ist es für Radfahrer weit weniger gefährlich, wenn sie entgegenkommende Fahrzeuge sehen.“

„Unsachliche Einlassungen“ in sozialen Netzwerken, wie sie Ende der vergangener Woche im Internet zu lesen gewesen seien, seien in diesem Zusammenhang mit Blick auf Ahlen als fahrradfreundliche Stadt allerdings abträglich, waren sich die ADFCler einig. Dort waren pauschale Statements wie „Schlimmer als in Münster“ zu lesen, obschon die zurzeit stattfindenden Maßnahmen bereits in Bürgerforen besprochen worden waren. „Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich gegenseitig wahrnehmen, der oft enge Raum muss mit Rücksicht aufeinander genutzt werden“, stellte Thomas Wichmann auch hinsichtlich des geplanten Tempolimits für Kraftfahrzeuge von 30 Stundenkilometer vom Buschhoff-Kreisel bis zur Südenmauer fest.

Dass die Stadt Ahlen im innerstädtischen Verkehr das Fahrrad zum Verkehrsmittel Nummer Eins machen will, fand bei den Fahrradfreunden freilich Zustimmung. Aktionen wie „Ped­Ahlen“ mit Stadtradeln sollten in der Öffentlichkeit allerdings noch breiter bekannt gemacht werden, merkten einige Versammlungsteilnehmer an.

Wie attraktiv Fahrradfahren sein kann, will der ADFC weiterhin mit seinen Radtouren deutlich machen. Tourenführer Theo Frielinghaus berichtete über Fahrten zur Stiftskirche in Freckenhorst oder nach Lüdinghausen mit Burgbesichtigungen in diesem Jahr. Als nächstes stehen unter seiner sowie Thomas Wichmanns und Ingo Böhnischs Leitung zahlreiche Fahrten an, angefangen von einer Neujahrstour über Radausflüge etwa zum Schloss Westerwinkel oder durch die Beckumer Berge zur Kesseler Mühle. Die beliebten „Feierabendtouren“ bietet der ADFC überdies auch im kommenden Jahr im Juli und August wieder an. Nicht zuletzt will die Ortsgruppe beim Sattelfest auf dem Zechengelände im August kommenden Jahres Präsenz zeigen – und sich auch in Zukunft aktiv an der Umsetzung des innerstädtischen Radverkehrskonzepts beteiligen.