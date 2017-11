Von Christian Feischen

Ja, dass sie selbst auch Elisabeth heißt, habe den Arbeitsprozess durchaus mit geprägt, erklärte die Münsteraner Künstlerin Elisabeth Mette nach der Einweihung der von ihr geschaffenen Statue. Das erst am Vormittag vollendete Standbild der Heiligen Elisabeth von Thüringen segnete Pfarrer Dr. Ludger Kaulig am Samstag im Anschluss an den Vorabendgottesdienst zum Patronatsfest auf dem Kirchplatz vor der St.-Elisabeth-Kirche im Beisein zahlreicher Gläubiger. Das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ und das gemeinsame „Vater Unser“ bei Kerzenschein gaben der Einweihung dabei einen besonders feierlichen Rahmen.

Für sie sei es „ein inneres Anliegen“ gewesen, die Statue der Heiligen Elisabeth zu schaffen, nachdem sie vor etwa einem Jahr vom Kirchteam angefragt worden sei, so Elisabeth Mette. „Das war eine faszinierende Aufgabe“, sagte die Hobby-Bildhauerin, die von Anfang September bis zum Samstag etwa zwei Tage in der Woche an der Statue gearbeitet hatte.

Denn mit der Biografie der Heiligen Elisabeth habe sie sich schon früh auseinandergesetzt, erklärte die Künstlerin, die über ihre Familie Verbindungen nach Ahlen und zur St.-Elisabeth-Kirche hat. Und nicht zuletzt ist ihr Namenstag am 19. November der Gedenktag an eben jene Elisabeth, die im 13. Jahrhundert als Grafentochter ähnlich wie Franz von Assisi ihr Leben der Hilfe für die Armen widmete – und nach der die seit nunmehr 50 Jahren bestehende Kirche im Ahlener Norden benannt wurde.

Pfarrer Kaulig wies bei der Einweihung der Statue darauf hin, dass eine zurückhaltende Bilderverehrung angemahnt sei. Vielmehr möge das Standbild an die von Elisabeth gelebte Nächstenliebe und Hinwendung zu den Benachteiligten erinnern und zu karitativem Handeln ermutigen, wünschte er den versammelten Gläubigen.

Ganz in diesem Sinne hat sich Elisabeth Mette, Mitglied des Kreiskunstvereins Beckum-Warendorf, bei der Darstellung der Heiligen Elisabeth um eine „zeitgemäße Umsetzung bemüht“, wie sie erklärte. Üblicherweise wird die Heilige, die in der katholischen Kirche als „Urtyp einer Heiligen der Gerechtigkeit“ gilt, nämlich mit einem Korb voller Rosen dargestellt. Bei Elisabeth Mettes künstlerischer Umsetzung ist der Korb jedoch leer: „Man soll sich selber darüber Gedanken machen, wie man ihn heutzutage füllen kann“, erklärte die Künstlerin: „Wahrscheinlich stehen die Rosen für immaterielle Werte.“

Elisabeth Mette konnte sich am Samstag nicht nur über Applaus bei der Einweihung ihres Werks freuen. Auch ihr Lehrer, der Bildhauer Johannes Dröge, war anwesend, in dessen Werkstatt die Künstlerin mit der Arbeit an der aus Stahl, Beton und Zement gefertigten Statue begonnen hatte. Sogar ihre Patentante war aus dem Sauerland zur Einweihung gekommen. Die heißt ebenfalls – und dafür gab es am Vorabend des liturgischen Gedenktags an die Heilige noch einmal Applaus beim kleinen Umtrunk im Pfarrheim – Elisabeth.