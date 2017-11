Mit leichten Verletzungen kam eine junge Autofahrerin bei einem Unfall am Sonntagabend davon.

Von Sabine Tegeler

Glimpflich davongekommen ist eine 18-jährige Sendenhorsterin, die am Sonntag gegen 17.48 Uhr auf der K 4 von der Fahrbahn abkam. Laut Mitteilung der Polizei war die Frau in ihrem Opel Agila von Ahlen aus in Richtung Sendenhorst unterwegs.

Auf einem geraden Teilstück kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, überfuhr hierbei einen Leitpfosten und lenkte zurück auf die Fahrbahn. Anschließend verlor sie die Kontrolle über den Opel, der sich quer stellte, nach rechts in den Straßengraben fuhr und dort mit der Fahrzeugfront aufprallte. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Wagen im Straßengraben zum Stillstand. Die 18-jährige Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde mit dem Rettungswagen ins Ahlener Krankenhaus gebracht. Das konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Den entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.