Zeugen meldeten am frühen Sonntag um 3.46 Uhr eine Schlägerei von mehreren Beteiligten an einem Pkw auf der Straße Im Pattenmeicheln. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Personen in den „Berliner Park“. Die Einsatzkräfte hielten drei Jugendliche im Alter von 16, 18 und 20 Jahren fest.

Nach ersten Ermittlungen waren die drei mit einem Pkw an einer Gruppe Jugendlicher vorbeigefahren. Zu dieser Zeit hielt einer der drei eine Schusswaffe aus dem Pkw und richtete sie auf die Gruppe. Anschließend hielt der Wagen an. Es kam zu der körperlichen Auseinandersetzung.

Die Einsatzkräfte fanden die Schreckschusswaffe in der Parkanlage auf und stellten sie sicher. Sie brachten die drei Jugendlichen zur Wache. Hier wurden sie später wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den anderen Beteiligten dauern an.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den anderen Beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382-9650, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.