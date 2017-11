Das Übergangswohnheim am Hermesweg in Dolberg. Foto: Jörg Pastoor

Von Dierk Hartleb

Deutliche Worte gebrauchte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Montag in der Sitzung des Ortsausschusses. Er sei über den Vorfall in Dolberg genauso erschrocken wie andere, habe aber uneingeschränktes Vertrauen in die Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die mit der Aufklärung des Falls betraut seien. Zugleich wandte sich Berger gegen Verallgemeinerungen und pauschale Verdächtigungen gegen Personengruppen. Ebenso sei es falsch, einen Zusammenhang zum Übergangsheim am Hermesweg herzustellen. „Ich kann nur zur Sachlichkeit aufrufen“, appellierte Berger an die Mitglieder des Ortsausschusses und die zahlreichen Bürger im Zuschauerraum in der Mehrzweckhalle.

Nachbarn und Anwohner hatten vor der Sitzung ein Flugblatt mit der Überschrift „Es reicht!“ an die Teilnehmer verteilt. Darin beklagen sie, dass sie seit Jahren regelmäßig auf die Zustände im Übergangsheim mit Pöbeleien, Verbalattacken und vereinzelten körperlichen Angriffen auf Kinder und in Ostdolberg hingewiesen hätten. „Wir fühlen uns weiterhin in unserer Kritik und . . . von der Stadt . . . nicht ernst genommen“, heißt es im Flugblatt.

Derzeit seien 67 Personen im Übergangsheim untergebracht, erklärte Thomas Schürmeyer, zuständig im Sozialamt für geflüchtete Menschen; darunter befänden sich acht Familien und 39 alleinreisende Männer, von denen sich zwölf aber nur sporadisch im Wohnheim aufhielten. Die Stadt sei bestrebt, alle so schnell wie möglich in Wohnungen zu vermitteln, was bei dieser Gruppe allerdings nicht leicht sei, sagte Schürmeyer. Er habe nach seinem Dienstantritt als Leiter der Einrichtung mit Unterstützung des Ortsausschussvorsitzenden Philipp Gößling das Gespräch mit den Nachbarn gesucht, sagte Daniel Höckelmann und er habe das Gefühl, auf einem guten Weg zu sein. (Bericht folgt.)