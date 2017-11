Burger-Kult(ur) in Kürze auch zentral in Ahlen: Manuel Varis hat das „La Piazza“ am Markt übernommen. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Kaum, dass sein Name unter dem Mietvertrag steht, klebt auch schon die Farbe an seinen Fingern. „Wir haben das Wochenende durchgestrichen“, lässt Manuel Varis wissen – und grüßt aus dem „La Piazza“, das in Kürze einen neuen Namen haben wird. Und einen neuen Betreiber. Der 30-jährige Ahlener hat soeben die Marktgaststätte übernommen und haucht ihr frisches Leben ein. Auf der Speisekarte: „Alles, was schmeckt.“ Vom Burger bis zum Medaillon. Und wer nur auf einen Cocktail vorbeischaut, ist gleichfalls willkommen. Das erklärt den Namen: „Meat & Greet“. Meat fürs Essen, Greet für Gruß und Geselligkeit.

„Meine Erfüllung. Genau das, was ich mir immer vorgestellt habe“, formuliert Manuel Varis seinen Entschluss, künftig zweigleisig fahren zu wollen. Im Sommer 2016 hatte er die Pizzeria „Milano“ in der Arztberg-Passage übernommen. Mit neuem Personalzuschnitt managt er künftig beides. Aus guten alten „Las Tapas“-Zeiten werde es sogar einige bekannte Gesichter im Service geben.

Blick auf die Speisekarte: Da ist der Mann mit zwölf Jahren Gastronomie-Erfahrung gleich beim Burger-Kult. Mit hausgemachten Pattys und speziellen Buns. „Die meisten Ahlener haben gleich McDonald‘s im Kopf. Es geht aber auch anders“, lacht der zweifache Familienvater. Fast-Food-Schmiede soll das „Meat & Greet“ keineswegs werden. „Wir sind auch kein Italiener, Spanier oder Türke“, stellt Varis klar. „Wir sind Ahlener und kochen, was uns schmeckt.“ Ob Schnitzel, Steaks, Wraps oder Salate wie der „Surf and Turf“. Die Spezialität des Hauses mit Scampis und Rinderfilet.

Auch optisch wird sich einiges ändern. Auf grau-braunem Wandanstrich erinnern schwarze Rahmen mit Schwarz-Weiß-Stadtansichten an vergangene Zeiten. Dazu eine neue Deckenkonstruktion mit frei hängenden filigranen Glühbirnen. Ein Hauch Industriekultur soll in die ehemalige Marktschänke einziehen, in der abends die Stimmung steigt, wenn die Glocke zur „Happy Hour“ anschlägt.

Warum diese Lokalität? „Weil ich hier ein unglaubliches Potenzial sehe. Damit kann in Ahlen kein anderer Standort konkurrieren“, gerät Manuel Varis ins Schwärmen. Die Lage, das Haus als solches, seine Terrasse und dann auch noch dieser Balkon. Schade sei es allerdings, dass der Vorpächter aus gesundheitlichen Gründen habe aufgeben müssen.

Läuft alles nach Plan, soll das „Meat & Greet“ vor Weihnachten eröffnen. Vorab ein Gruß des Neuen in die angestammte Runde: „Ich freue mich, dass es mehrere Gastronomen am Markt gibt, mit denen sich bestimmt was zusammen machen lässt.“ Und auch das: Hoffentlich öffne bald wieder das „Stadtcafé“ – und das „Heavens“. Für Manuel Varis weitere gute Gründe, abends in Ahlen zu bleiben. . .