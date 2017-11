Der St.-Marien-Kindergarten platzt in den letzten Jahren aus allen Nähten. Diese Situation soll durch die Errichtung eines neuen Kindergartens in Vorhelm entspannt werden. Foto: Ralf Steinhorst

Die Wibbeltgemeinde soll einen zusätzlichen Kindergarten erhalten. Diese Ankündigung machte André Deppe, der bei der Stadt für die Kindertagesbetreuung zuständig ist, am Montagabend im Ortsausschuss Vorhelm.

Von Ralf Steinhorst

Der Grund für die Neuentwicklung: Seit Jahren ist die Situation am Kindergarten St. Marien an der Fröbelstraße angespannt. Vorhelm erlebe durch den Zuzug junger Familien erfreulicherweise einen Kinderboom, so der Fachmann. Den aber könne der katholische Kindergarten St. Marien, der mit 90 Kindern maximal ausgelastet ist, nicht mehr bewältigen. Zumal Kinder durch den früheren Eintritt eine längere Verweildauer haben. Folge: Seit Jahren wird die Grenze mit bis zu 95 Kindern überschritten, aktuell sind es 92 Kinder.

„Kinder, die gemeldet wurden, konnten aber versorgt werden“, stellte André Deppe die Situation dar. Ausdrücklich dankte er dem Kindergarten St. Marien für die Bewältigung der Mehrbelastung. Diese wird sich nicht ändern, sondern eher verschärfen. Zu den Sommerferien 2018 werden lediglich 22 Kinder den Kindergarten Richtung Grundschule verlassen, 2019 werden es 20 Kinder sein, 30 Kinder in 2020. Daher plant die Stadt, zum 1. August 2019 einen weiteren Kindergarten in Vorhelm zu errichten, in dem zwei oder drei Gruppen untergebracht werden können. Angedacht ist eine Neuerrichtung, Gespräche laufen bereits. Wo der neue Kindergarten entstehen könnte, wollte André Deppe wegen der laufenden Gespräche nicht preisgeben.

Bis August 2019 soll die Situation mit einer temporären Kapazitätserweiterung im Kindergarten St. Marien aufgefangen werden. Denkbar ist die Aufstellung eines Containers, der eine zusätzliche Gruppe aufnehmen kann. Die Kosten dafür wird die Stadt übernehmen.

Diese Lösung müssen allerdings das Landesjugendamt und das Bistum Münster noch absegnen. Bedingung der Kirche war allerdings, dass eine Zusage der Stadt vorliegt, den neuen Kindergarten im Jahr 2019 in Betrieb zu nehmen. Für das Jahr 2018 / 19 soll außerdem eine weitere Großtagespflegestelle eingerichtet werden, deren Standort aber ebenfalls noch nicht geklärt ist.

Wer die Trägerschaft der neuen Einrichtung übernimmt, ist indes noch offen. Wunsch der Stadt Ahlen ist es, dass sich ein freier Träger findet, wie es bereits bei der Großtagespflegestelle mit der Caritas der Fall war. Alfons Oskamp schilderte aus Sicht der Kirche die aktuell dramatische Situation und zeigte sich, wie auch verschiedene Ausschussmitglieder, über die neue Entwicklung erfreut.