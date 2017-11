Von Christian Wolff

Ortskundige, die regelmäßig den Gebrüder-Kerkmann-Platz passieren, sollten sich schon jetzt nach günstigen Alternativrouten umsehen, denn ab kommenden Montag tritt die erste Phase der zweistufigen Neugestaltung der Fläche vor der ehemaligen Hundhausen-Brache in Kraft. Für alle Fälle hat die Stadtverwaltung großräumige Umleitungen vorbereitet.

Wie mehrfach berichtet, entsteht bis Mitte 2018 ein ovaler Kreisverkehr vor der Bahnunterführung zwischen Beckumer Straße und Fußgängerzone, damit der Verkehr rund um das geplante „Kerkmann-Carré“ künftig reibungslos fließen kann. Der noch stehende Baukörper der einstigen Stärkefa­brik wird in die Planung integriert.

Die Bauarbeiten verlangen ein halbes Jahr lang von Lkw- und Pkw-Fahrern die Bereitschaft zum Umgewöhnen, betonte Stadtbaurat Andreas Mentz beim Ortstermin am Dienstag. „Wir wollen die Verkehrsströme so lenken, dass ungefährdet gearbeitet werden kann“, sagte er. Teilweise werden die gewohnten Vorfahrtsregeln auf der Umleitungsstrecke geändert und umgekehrt, um einen fließenden Verkehr aufrechtzuerhalten, erläuterte der stellvertretende Leiter der Umweltbetriebe, Robert Reminghorst. „Das wird am Anfang sicher etwas rumpelig laufen, aber das spielt sich schon ein“, ist er überzeugt.

Vorfahrtsänderung an der Dolberger Straße. Foto: Stadt Ahlen Vorfahrtsänderung an der Dolberger Straße. Foto: Stadt Ahlen

Bewusst werde darauf verzichtet, die Regelungen innerhalb der Bauphase mehrfach anzupassen. Stattdessen gebe es eine verlässliche Langzeitregel, an die sich die Verkehrsteilnehmer am besten anpassen könnten. In diesem Punkt empfiehlt Mentz den Betroffenen Gelassenheit. „Das Fahren in die Baustelle wäre immer die schlechteste Lösung.“

Die gute Nachricht für alle Fußgänger und Radfahrer: Sie werden die Unterführung bei Hundhausen während der gesamten Bauzeit pro­blemlos passieren können. Stadtauswärts werden Autofahrer noch bis Mitte / Ende Januar problemlos vorbeikommen. Wer jedoch in Richtung Stadt fahren möchte, werde ab Montag auf der Beckumer Straße schon an der Einmündung Emanuel-von-Ketteler-Straße sowie an der Feldstraße in Richtung Dolberger Straße und Südstraße abgeleitet, so Reminghorst. „Ab der Straße In der Grattenau geht‘s nicht mehr weiter.“

Doch nicht nur im Bereich rund um den Kerkmann-Platz gibt es Verkehrsumlenkungen. Verkehrsteilnehmer, die zwischen Zeppelinstraße und Dolberger Straße unterwegs sind, finden auf dem Abschnitt entlang der Industriestraße und einem namenlosen Verbindungsstück zwischen Stadtwerke und Emanuel-von-Ketteler-Straße ab kommender Woche Stop-Schilder. Dort wird die abknickende Vorfahrt jeweils neu angeordnet. Auf den dann untergeordneten Einmündungen machen ebenso „Vorwegwarnungen“ in Verbindung mit „Tempo 30“ auf die geänderte Vorfahrt aufmerksam.

Vorfahrtsänderung an der Industriestraße. Foto: Stadt Ahlen Vorfahrtsänderung an der Industriestraße. Foto: Stadt Ahlen

Block ins neue Jahr: Voraussichtlich ab Februar wird auch für den stadtauswärts fließenden Verkehr am Gebrüder-Kerkmann-Platz die Vollsperrung inkraft treten. Kraftfahrer werden dann über Holzweg, Lütkeweg und Warendorfer Straße durch die nördliche Innenstadt in Richtung Konrad-Adenauer-Ring und zur Beckumer Straße abgeleitet. Bis Ende Mai sollen die Bauarbeiten am Kreisverkehr erledigt sein.