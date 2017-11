Von Dierk Hartleb

Er liest noch die gedruckte Ausgabe der Zeitung, am liebsten die Süddeutsche, auch die, hinter der angeblich ein kluger Kopf steckt, und ab und zu auch die „Welt“. Nicht zuletzt wegen der täglichen Kolumne Hans Zipperts. Am morgigen Donnerstag ist Bruno Jonas in Ahlen. Zum ersten Mal in seinem Leben, obwohl er Westfalen eigentlich ansonsten ganz gut kennt.

Auf seinem aktuellen Tourneeplan ist die Wersestadt allerdings neben dem Parktheater in Iserlohn der einzige nördliche Ausreißer. „Ich reise nicht mehr so gern“, meint der 64-Jährige lachend am Telefon.

Selbst wenn am 3. Dezember sein 65. Geburtstag bevorsteht, verschwendet er auf den Ruhestand keinen Gedanken. So kann sich das Publikum in der Stadthalle auf einen ausgeschlafenen Kabarettisten mit seinem aktuellen Programm „Nur mal angenommen“ freuen. Das lässt dem Münchner alle Optionen offen, auch wie jetzt eingetreten, ein Scheitern der Jamaika-Verhandlungen. Gerechnet hat er damit selber nicht. Aber auch Kabarettisten sind bekanntlich keine Hellseher, selbst wenn sie wie Jonas schon so lange im Geschäft sind. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen Bruno Jonas freuen, den der „Worst Case“ selbst kalt erwischt hat. Obwohl es ausgerechnet die Liberalen waren, die die Sondierungsgespräche platzen ließen, sollte sich die CSU bei Jonas nicht zu sicher vor seinen Sottisen fühlen. Denn die Christsozialen befinden sich seit der Bundestagswahl im Dauerkrisenmodus mit einem geschwächten Ministerpräsidenten und mindestens vier Thronaspiranten. Wer kennte die bayerische Seele besser als der Niederbayer aus Passau, der die große Hilfsbereitschaft der Menschen beobachtet hat, als im Sommer 2015 Zehntausende von Flüchtlingen über die österreichisch-deutsche Grenze ins Land strömten und sich die Leute von der Staatsregierung in München weitgehend alleingelassen fühlten. Scheint so, als behielte der weitsichtige Jonas Recht, der in seinem 2016 erschienenen Buch „Totalschaden“ das Schadensprinzip zur Maxime der politisch Handelnden in diesem Land erhob.

Und unvergessen ist der Mann mit dem hintergründigen Humor als Partner von Dieter Hildebrandt im legendären „Scheibenwischer“. Nach dem fernsehfreien Jahr 2009 hat sich Jonas bundesweit auf dem Bildschirm rar gemacht, blieb aber im Bayerischen Fernsehen als Mitglied des Dreigestirns „Die Klugscheißer“ bis 2014 auf dem Bildschirm monatlich sehr präsent.

Ansonsten ist der Satiriker aber auch der Mann des saukomischen Humors, der furztrocken feststellen kann, dass es von Vorteil ist, ein Buch zu haben als keines. Und es ist besser, eine Eintrittskarte für den Abend mit Bruno Jonas zu haben als keine, denn es ist wie gesagt eine der seltenen Gelegenheiten, den Niederbayer nördlich der Mainlinie zu erleben.