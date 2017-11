Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Dienstagabend eine Pkw-Fahrerin auf der Hammer Straße von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Opel „Zafira“ landete im Graben; die Frau wurde verletzt.

Von Peter Schniederjürgen

Ein Alleinunfall forderte am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Kurz vor 20 Uhr geriet ein Opel „Zafira“ aus bislang ungeklärten Ursachen auf der Hammer Straße – wenige Meter jenseits der Ahlener Ortsgrenze in Fahrtrichtung Hamm – von der Fahrbahn. Das Fahrzeug kam erst im Graben in Schräglage zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und mit einem Krankenwagen abtransportiert. Zum genauen Unfallhergang, zur Höhe des Sachschadens und dem Verletzungsgrad der Verunglückten liegen bislang noch keine Angaben vor.