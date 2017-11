Begonnen haben die Ahlener Umweltbetriebe am Mittwoch damit, die ersten 20 von insgesamt 60 neuen Fahrradabstellbügeln in der Innenstadt aufzustellen. „Die Zeit der alten Felgenklemmer ist abgelaufen“, sagte Ansgar Drees von den Umweltbetrieben, als er zusammen mit Bojan Jovanovic den neuen Typ Abstellbügel an der Stadtbücherei vorstellte. Sofern das Wetter mitspielt, will der Bautrupp der Firma Stila-Bau bis Mitte Dezember sämtliche Bügel in der Kernstadt eingebaut haben, ist Geschäftsführer Jovanovic optimistisch.

Die etwa einen Meter hohen Bügel haben gegenüber ihren Vorläufern erhebliche Vorteile. „Sie sind nicht nur besser sichtbar und felgenschonender, man kann sein Fahrrad auch sicher gegen Diebstahl anketten“, erklärt Ansgar Drees. Die Stadt folge damit auch einem Wunsch von Radfahrern, der im Rahmen der Bürgerbeteiligung mehrfach geäußert worden sei. Damit die Bügel bei Veranstaltungen wie dem Pöttkes- und Töttkenmarkt nicht als Hindernis stören, können sie bei Bedarf schnell ab- und wieder aufgebaut werden.

Neben der gegenläufigen Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer sind die neuen Abstellanlagen ein weiterer Baustein aus dem Radverkehrskonzept „PedAhlen“. Außer an der Stadtbücherei entstehen zusätzliche Abstellanlagen für Fahrräder unter anderem am Marienplatz und am Bahndamm Holzweg.