Ein Plädoyer für die Rehabilitierung der Opfer von Ahlener Hexenprozessen hielt Hartmut Hegeler am Dienstagabend im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen. Foto: Christian Wolff

Im 16. und 17. Jahrhundert sind auch in Ahlen viele Bürger der Hexerei bezichtigt worden. Die Opfer dieser Prozesse, die meist mit dem Tode endeten, sollen durch einen politischen Beschluss, gefordert in einem Bürgerantrag, symbolisch rehabilitiert werden.

Von Christian Wolff

Hexen und Zauberer gehören heute wie selbstverständlich in die Welt der Märchen und Sagen. Doch die Menschen im Mittelalter glaubten fest an ihre Existenz, machten sie für Leid und Missernten verantwortlich. Sie quälten und verfolgten all diejenigen, denen ein „Pakt mit dem Teufel“ vorgeworfen wurde. Nur die wenigsten kamen mit dem Leben davon.

Nach einem entsprechenden Bürgerantrag stimmte der Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen am Dienstagabend für die symbolische Rehabilitierung der Ahlener Opfer von Hexenprozessen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) stimmte allerdings gegen den Antrag.

Antragsteller war Hartmut Hegeler aus Unna. Der ehemalige Pfarrer fand mit der Warendorfer Lehrerin Katharina Leedertse und dem Ahlener Pfarrer Heinz Aden zwei Gleichgesinnte, die sein Ansinnen auch vor den politischen Gremien unterstützen. Alle drei wohnten der Sitzung im Rathaus bei und nahmen vor der Abstimmung ausführlich Stellung zu ihrer Intention.

„Viele sagen mir, das ist doch alles viel zu lange her“, erklärte Hegeler eingangs. Schüler hätten ihn jedoch vor Jahren auf das Thema Hexenprozesse gestoßen und sein Interesse geweckt. „Heute muss ich feststellen, dass es noch immer ganz viele Mechanismen von damals gibt, die in unserem Alltag präsent sind.“ Das Weitertragen von unbelegten Gerüchten und die Sündenbocksuche nannte er als Beispiele. „Es scheint eines der ältesten Hobbys der Welt zu sein, andere Menschen zu verteufeln und Feindbilder aufzubauen.“ Auch wenn diese Beschuldigungen hierzulande nicht mehr auf dem Scheiterhaufen endeten, gebe es weltweit noch Vergleichbares – wie in Indien oder Neuguinea. „Vergessen ist die schlimmste Sünde“, hielt der Pfarrer fest und plädierte für die Unterstützung seines Antrags. „Bisher wurde die Unschuld der Betroffenen von keiner Stelle offiziell bestätigt. Diese Opfer wurden für Taten bestraft, die man gar nicht begehen kann.“ Fliegen auf einem Besen sei nur ein profanes Beispiel dafür.

Einen noch tieferen Einblick in das Studium historischer Prozessakten aus Ahlen gab Katharina Leedertse den Ausschussmitgliedern. Anhand des Beispiels von Peter Kleikamp, der einst an der Oststraße wohnte und 1615 lebendig auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, stellte sie die Ungerechtigkeit anschaulich dar.

Der Ausschuss-Vorsitzende Thomas Kozler hielt fest, einen besseren Einblick ins Thema bekommen zu haben, als es in einer Verwaltungsvorlage sonst möglich ist.

Eine grundsätzlich wichtige Forschung attestierte ebenso Bernd Avermiddig (FWG) dem Team um Hartmut Hegeler. Doch ob ein aktuelles politisches Gremium eine solche Rehabilitierung aussprechen muss, zog er in Zweifel. Erinnerungsarbeit wie Vorträge und Ausstellungen würden der Würdigung damaliger Opfer besser gerecht als eine solche Abstimmung. „Die kirchliche Erinnerungsarbeit kann da mehr bewirken.“

Dieter Bröer (Grüne) lobte den Antrag und will sogar noch weitergehen: „Ich wäre dafür, eine Gedenktafel für die Opfer der Prozesse ins Auge zu fassen. Oder Straßen mit deren Namen zu versehen“, schlug er vor. Ralf Marciniak (CDU) befand, Bröer sei schon „15 Schritte zu weit“. Jetzt gehe es erst einmal um die grundsätzliche Rehabilitierung. Der schloss sich seine Fraktion gerne an, ebenso wie die der SPD. „Das ist ein wichtiges Signal aus der Politik“, fasste es Bernhard Meiwes zusammen.