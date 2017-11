Mit einer Kranzniederlegung erinnerten Schulleitung und Abiturientenvereinigung an die Verstorbenen aller Kriege sowie die Opfer von Terror und Gewalt unserer Tage. Foto: Peter Schniederjürgen

In jedem Jahr erinnert das Städtische Gymnasium mit einer eigenen Gedenkfeier an alle Opfer von Kriegen, Terror und Gewalt. Mitveranstalterin ist die Abiturientenvereinigung Ahlen (AVA).

Von Peter Schniederjürgen

Mit einer Kranzniederlegung und einer Gedenkstunde erinnerten die Schulleitung des Städtischen Gymnasiums mit Dr. Anne Giebel, die Abiturientenvereinigung Ahlen (AVA) unter ihrem Vorsitzenden Frank Schniederjürgen sowie Schüler des Geschichtsleistungskurses der Q1 an die Opfer der Weltkriege, aber auch an die Opfer von Terror und Gewalt in unseren Tagen.

„Wir müssen uns vor dem Abstumpfen verwahren, wenn das Ausscheiden Italiens der Fußballmeisterschaft einen größeren Rang einnimmt als die Anschlagstoten im Irak“, mahnte Dr. Anne Giebel. Die kommissarische Schulleiterin erinnerte auch an die Herkunft des Gedenktages aus den Befreiungskriegen.

Der AVA-Vorsitzende Frank Schniederjürgen wies auf die jüngst vereitelten Anschläge in Essen hin. Auch er gedachte aller Toten: „Rund ein Drittel der Schüler sind aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekommen“, sagte er. Dazu lasen Schüler aus Briefen von Teilnehmern des Ersten Weltkriegs vor.