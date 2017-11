Von Ulrich Gösmann

Die Immobilie Nordstraße 1 – für Josef Christ „der beste Platz in ganz Ahlen.“ Jetzt gehört sie ihm. Der Schmuck-Großhändler aus dem Gewerbegebiet Vatheuershof hat den Gebäudekomplex am Marienplatz, den die Ahlener untrennbar mit ihrem Stadtcafé verbinden, gerade von der Erbengemeinschaft Genderka erworben. Mehr noch: Im Laufe des Mittwochs steht ein erster Ortstermin in seinem Kalender, der aufhorchen lässt. Ein „Extrablatt“-Franchisenehmer wolle vorbeischauen. Also doch?

" „Das ist genau das, was ich immer gesucht habe“.“ Josef Christ "

„Das ist genau das, was ich immer gesucht habe“, gibt sich Christ im Redaktionsgespräch voller Tatendrang. Und legt nach: „Das muss jetzt alles blitzschnell passieren.“ Dass die „Extrablatt“-Expansionsabteilung im Vorvormonat noch mit der Stimme ihres Chefs Interesse am Standort Ahlen deutlich dementierte, ist für den 46-Jährigen Kaffee von gestern. Er habe Kontakt mit dem Franchisenehmer in Hamm aufgenommen. Und der schaue sich das Lokal nun an. Christs Bauchgefühl nach ersten Vorgesprächen: „100 Prozent positiv.“

Das ist er. Josef Christ, neuer Besitzer der Stadtcafé-Immobilie. Foto: Ulrich Gösmann Das ist er. Josef Christ, neuer Besitzer der Stadtcafé-Immobilie. Foto: Ulrich Gösmann

Das Stadtcafé, das zuletzt unter dem Namen „Sol Mar“ lief, hatte nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Betreiber Nedzad Kasumovic am 19. August schließen müssen. Seither steht es leer.

Josef Christ will jetzt wieder zurück zu den Ursprüngen – mit Discobetrieb „die Treppe rauf“, wie man‘s in Ahlen lange Zeit sagte, als nachts noch was ging. „Man muss für die Leute endlich wieder etwas Vernünftiges anbieten“, wird der Investor deutlich. „Es ist auch unser aller Schuld, dass die Leute abends weglaufen. Wo willst du denn hier in Ahlen hin, wenn du um 18 Uhr Feierabend hast?“ Was habe Warendorf für schöne Lokalitäten, in denen immer etwas los sei. Und auch das: „Wenn meine heranwachsende Tochter im Stadtcafé ist, habe ich doch als Vater ein besseres Gefühl, als wenn sie irgendwo durch Bielefeld oder Dortmund schwärmt.“ Ahlen brauche wieder ein Angebot, für das er sich jetzt stark machen werde. Allem voran für ein Lokal, in dem man abends gemütlich sitzen und auch mal fröhlich tanzen könne.

Mit dem Marienplatz und dem Biergarten biete der Standort ein Potenzial, das eine Steilvorlage biete, etwas ganz Besonderes daraus zu machen. Er sei bereit – und dabei!