Von Ralf Steinhorst

D as Jahresprogramm 2018 der Familienbildungsstätte umfasst 152 Seiten und enthält über 600 Veranstaltungen. Darin findet sich Altbewährtes und viel Neues wieder. Nach dem Jahresmotto „Mit Herz dabei“ will die fbs Bildung von Verstand, Herz und Hand vermitteln.

„Das Herz steht im Mittelpunkt“, verdeutlichte Leiter Lars König bei der Vorstellung des Jahresprogramms, dass viel Herzblut der Mitarbeiter im Programm steckt. Zudem wurde am Dienstag das Qualitätsmanagement bestätigt. Aber auch mit den sozialen Kontakten soll eine Bildung mit Mehrwert abgebildet werden.

Dem Jahresthema eng verbunden ist der Filmabend „Ein Herz und eine Krone“ mit der Moderation von Pfarrer Willi Stroband am 29. Januar 2018 im Cinema. „Von Herz zu Herz“ ist der Workshop für Kommunikation im Umgang mit Menschen mit Demenz betitelt, der für Professionelle und Angehörige am 4. Juni stattfindet.

Einen Vortrag zu Herz-Kreislauferkrankungen hält Martina Gutzeit am 27. November 2018 unter der Überschrift „Rund um das Herz“. Zum Jahresthema wird auch ein Tanzworkshop für Einzelteilnehmer und Paare am 25. Februar angeboten, der unter dem Motto „Tanzen mit Herz“ steht.

Die pädagogischen Fachbereiche deckt nun neben Jutta Pöpsel und Brigitte Wieland die Diplom-Pädagogin Bernadette Rentmeister ab, die seit dem 1. Oktober Nachfolgerin von Rita Witz-Dufhues ist. Einen kostenfreien Zugang zur Eltern- und Familienbildung für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr bietet das Angebot „Elternstart NRW“ mit seinem „Milch-Café“ an. Speziell Eltern von Zwillingen oder Drillingen sprechen die Gesprächsabende am 23. April und 4. Juli an.

Einen Jahreshöhepunkt bildet die Kooperationsveranstaltung zwwichen fbs und den Familienzentren mit dem Elternkabarett „Anleitung zur Unzufriedenheit“ für Eltern am 16. März. Erstmals seit drei Jahren wird mit Simone Flecks „Körperwelten“ wieder Kulturelles zum Internationalen Frauentag am 10. März angeboten, dieses Mal im Saal Sandgathe.

Im Gesundheitsbereich findet die Woche des Darms mit einem Vortrag zur Darmkrebsvorsorge am 6. März Berücksichtigung. Progressive Muskelentspannung und Klang steht in der Veranstaltungsreihe ab 31. Januar im Mittelpunkt. Wie man den Herausforderungen im Leben begegnet, kann man im „Resilienz“-Workshop am 1. Februar erfahren.

Ab Freitag, 24. November, ist das gesamte Jahresprogramm im Internet unter www.familien-bildung.de ab 9 Uhr abrufbar, ab dem Zeitpunkt können auch die Anmeldungen unter der Telefonnummer 91 23 0 oder per E-Mail an fbs-ahlen@bistum-muenster.de erfolgen.

Als Broschüre liegt das Programm ab der kommenden Woche an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet aus.