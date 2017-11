Einen aufgeräumten Eindruck hinterlassen zurzeit die beiden Parkettflächen in der Paul-Gerhardt-Kirche. Sie glänzen förmlich. Grund sind die Versiegelungsarbeiten, die in der Kirche durchgeführt werden.

Von Ralf Steinhorst

1964 wurde der Grundstein für das Gotteshaus gelegt. Seit dem Bau wurde der Parkettboden unter den Sitzreihen nach Wissen von Horst Schulte vom Förderverein der Kirche nicht wieder behandelt. Dementsprechend ist die Versiegelung nach über 50 Jahren nicht mehr so beschaffen, dass sie den Boden schützt. „Das ist Tropenholz mit großer Qualität, das so lange durchhalten konnte“, so Schulte.

Zehn Mitglieder des Fördervereins haben nach dem letzten Gottesdienstsonntag die Sitzbänke im Mittelgang und hinteren Bereich der Kirche gestapelt, damit der Boden für den Ahlener Fachbetrieb Scholdra frei zugänglich wurde. Zunächst wurde das Parkett der beiden 52 Quadratmeter großen Flächen abgeschliffen, anschließend eine neue Versiegelung aufgetragen. Seitdem glänzt der Holzbelag wie neu. Bei dieser Gelegenheit wurde der Parkettboden in der Sakristei gleich mitversiegelt. Zum nächsten Gottesdienstsonntag kann die Kirche wieder genutzt werden.

Für den Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche, der die Kosten der Maßnahme trägt, war Handlungsbedarfs angesagt, ehe der Boden großen Schaden nimmt. Denn mit den Konzerten von Claudia Oddo (10. Dezember) und dem Dietmar-Hahn-Chor (17. Dezember) wird ein großer Besucheransturm erwartet. Da die Winterzeit auch eine nasse Jahreszeit ist, bringen Besucher viel Feuchtigkeit mit in die Kirche. Diese wäre dann in den ungeschützten Parkett eingezogen, der nicht mehr durch eine Lackschicht geschützt war.

Dem Förderverein ist die Finanzierung nicht leichtgefallen, denn in diesem Jahr sind bereits große Kosten angefallen. So wurde noch vor drei Wochen der Boden des Pfarrsaals grundgereinigt und ebenfalls versiegelt. Unterstützende Spender sind jederzeit willkommen. Im kommenden Jahr sollen die Kirchenbänke überarbeitet werden.