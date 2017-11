Kein Domian am Sonntag in der Ahlener Stadthalle!

Die Veranstaltung „Dämonen“ mit Jürgen Domian am Sonntag, 26. November, in der Ahlener Stadthalle ist abgesagt. Sie könne leider nicht zu dem gewünschten Termin durchgeführt werden, informierte die Stadthalle am Donnerstagmittag kurzfristig. Management und Stadthalle bedauerten diesen Umstand, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Eintrittskarten könnten selbstverständlich an der Vorverkaufsstelle, an welcher sie gekauft worden sind, zurückgegeben werden.