Lebens- und liebenswert lebendig – so beschreiben Mechthild und Dieter Massin die Wersestadt in ihrem neuen Buch „Du, mein Ahlen“. Am Mittwochabend wurde es im „Cinema Ahlen“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von Ralf Stienhorst

Eine Beschreibung von Ahlen aus neun Blickwinkeln bieten Dieter und Mechthild Massin in ihrem neuen Buch „Du, mein Ahlen“. Am Mittwochabend stellten sie die Publikation im „Cinema Ahlen“ der Öffentlichkeit vor.

Frank Krümmer, Geschäftsführer des Ahlener Anno-Verlags, wies darauf hin, dass es das bereits vierte Buch der Reihe „Du, mein . . .“ ist. Zuvor hatten die drei ersten Ausgaben auf die schönen Seiten von Duisburg, Herten und Gladbeck aufmerksam gemacht.

„Sie haben mit viel Herzblut eine Liebeserklärung über ihre Heimatstadt geschrieben“, würdigte Bürgermeister Dr. Alexander Berger das neue Werk des Ehepaares Massin. „Und das mit dem Kennerblick von vielgereisten Weltenbummlern.“ Wobei beide Autoren selbst zu denen gehören, die Stadtgeschichte mitgeschrieben haben.

„Wir kommen immer wieder gern nach Hause zurück“, bestätigte Dieter Massin. Gerade die vielen Gespräche mit Menschen dieser Stadt haben ihr immer wieder neue Blickwinkel gegeben, fand Mechthild Massin faszinierend, um dann darauf hinzuweisen, dass Ahlen eine große Lebensqualität habe. Was ihr von auswärtigen Besuchern auch immer wieder bestätigt wird. Die Überschaubarkeit der Stadt habe eben nicht zu unterschätzende Reize.

Dieter und Mechthild Massin stellten dann in kurzen Zügen die neun Kapitel ihres Buches vor. So zeigt das erste Kapitel den Wandel von der Ackerbürger- zur Industriestadt im Grünen auf. Die Ahlener Bevölkerungsstruktur und deren Vielfalt mit der aus über 100 Nationen kommenden Menschen ist Thema des zweiten Kapitels. Kunst und Kultur stehen im Mittelpunkt des dritten Kapitels – und damit auch die Chöre. „Es wird viel gesungen in Ahlen“, stellte Dieter Massin überrascht fest.

Dass Ahlen mitnichten eine langweilige Stadt ist, wo angeblich „nichts los“ sei, belegt Kapitel vier mit seiner Übersicht über Feste und Veranstaltungen. „Sie bringen die Menschen zusammen“, betonte Mechthild Massin. Die „Stadt des Sports“ dürfe natürlich auch nicht fehlen, was hinlänglich im fünften Kapitel beschrieben wird. „Tradition und Erinnerungskultur“ werden im nachfolgenden Kapitel aufgegriffen, die „Stadt im Grünen“ im achten Kapitel. „Betriebe und Wirtschaft“ mit ihren Wurzeln finden im achten Kapitel ihre Berücksichtigung, ehe das letzte Kapitel das „Nicht-Alltägliche“ zur Sprache bringt, wie einige merkwürdige Figuren oder Symbole an einigen Giebeln in der Innenstadt.

„Ahlen wird sich weiter verändern, wir werden es beobachten“, versprach Dieter Massin zum Schluss, diese Veränderungen in den kommenden Auflagen einzuarbeiten, um dann wieder den Xylophonklängen von Luise Unger, Jens Brülls und Jan Münstermann zu lauschen, welche die Buchvorstellung musikalisch umrahmten.