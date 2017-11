Von Silke Diecksmeier

„Wir haben keinen Weihnachtsmarkt. Wir haben den Ahlener Advent.“ Auf dieses Alleinstellungsmerkmal legt Hans Jürgen Tröger, als Geschäftsführer der Stadtwerke Ahlen einer der vielen Unterstützer des Marktes, Wert. Denn es sind die Alleinstellungsmerkmale, die den „Ahlener Advent“ in den vergangenen Jahren zu einer Marke haben werden lassen.

„Als ich vor zehn Jahren bei Pro Ahlen angefangen habe, war der Ahlener Advent tot“, erinnert sich auch Peter Schmidt. Der Pro-Ahlen-Vorsitzende freut sich umso mehr über die immer weiter anwachsende Zahl an Unterstützern.

Insgesamt 40 Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet. Sie werden vom 8. bis zum 19. Dezember für ein wechselndes und damit immer wieder spannendes Angebot in den 20 Hütten auf dem Marktplatz sorgen. Der ist nach den monatelangen Bauarbeiten rechtzeitig zum Budenzauber wieder als solcher erkennbar. Lediglich eine Grube bleibt geöffnet und zeigt den Besuchern des Marktes Spuren des „Uralt-Rathauses“. Natürlich ist die Grube abgesichert und beleuchtet.

Des einen Freud, des anderen Leid: Durch den archäologischen Mehrwert muss das Zelt etwas kleiner ausfallen. Allerdings bleibt die Eisstockbahn erhalten. Anmeldungen sowohl für die Stadtmeisterschaft als auch für eine Runde Eisstockschießen „just for fun“ sind beim Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals möglich (Telefon: 0174/3058025, E-Mail: christian.weirowski@bas-ahlen.de).

" „Hoffentlich bei knackig-kalten Temperaturen statt bei frühlingshaftem Wetter.“ Jörg Hakenesch "

Die Eröffnung des „Ahlener Advents“ ist für den 8. Dezember um 16 Uhr vorgesehen. „Hoffentlich bei knackig-kalten Temperaturen statt bei frühlingshaftem Wetter“, hofft Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Denn erst dann schmecke der Glühwein, von dem die ersten 100 Becher an die Besucher verschenkt werden.

In vielerlei Hinsicht setzen die Veranstalter der WFG auf Kontinuität. Die Adventspyramide wird genauso wieder vor Ort sein wie das Kinderkarussell und der Smoker, der im vergangenen Jahr besonders gut angekommen sei. Die Weihnachtsgeschichte führt am 17. Dezember, dem verkaufsoffenen Sonntag, eine Projektgruppe der Martinschule auf. „Dieses Mal etwas näher dran an Weihnachten“, freut sich Organisator Ralf Mersch, einen vielfach geäußerten Wunsch des Publikums erfüllen zu können.

Und auch an anderer Stelle entwickelt sich der „Ahlener Advent“ weiter. So gibt es in diesem Jahr bereits ein zweites Eingangstor, nun in Höhe der „Zisterne“.

Auf Höhe der „Alten Apotheke“ sorgt dagegen ein Wassertank für kein Durchkommen. Denn auch die heimischen Organisatoren mussten sich über die Sicherheitsvorkehrungen Gedanken machen.