Noch bis 29. November ist in der Stadtbücherei eine Ausstellung mit Botschaften zu Integration und Demokratie zu sehen.

Botschaften zum Thema Integration und Demokratie vermittelt eine Ausstellung, die noch bis zum 29. November in der Stadtbücherei zu sehen ist. „Wir bringen damit zum Ausdruck, dass die Stadtbücherei auch ein Ort der politischen Bildung ist“, sagt Leiterin Ewa Salamon. Gesellschaftlich relevante Themen gehörten durch die Stadtbücherei „abgebildet und aufbereitet“. Partner der Ausstellung sind Innosozial und „Demokratie leben“.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Aussagen, die unter anderem im Mai bei „Ahlen zeigt Flagge“ gesammelt worden waren. Das Demokratieprojekt stellte den Gästen die Frage „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Besucher, Institutionen und Vereine haben Antworten gegeben, was für sie in einer Demokratie besonders wichtig ist. Ebenso gingen zahlreiche Statements ein, welche Erwartungen an die Integration gerichtet werden und welche Sorgen sie bereitet.

Grafisch aufbereitet zeigt die Stadtbücherei die vielfältigen Meinungen noch bis Mitte der kommenden Woche auf der zweiten Etage der Stadtbücherei zu den üblichen Öffnungszeiten montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr. Ergänzt wird die Ausstellung um einen Büchertisch.