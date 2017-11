Von Ralf Steinhorst

Bereits zum sechsten Mal verbanden die Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet Vatheuershof die Organisation zur Aufstellung des Weihnachtsbaums am Südkreisel mit einer Spendenaktion. In diesem Jahr übergaben sie in der KFZ-Prüfstelle Palsherm 1500 Euro an das Forum gegen Armut.

Damit bleiben die Gewerbetreibenden ihrer Devise treu, gemeinnützige Organisationen in Ahlen zu unterstützen. „Mit Stolz können wir sagen, dass wieder 26 Unternehmen teilgenommen haben“, freute sich am Donnerstagabend Carsten Uhlenbrock, der die Initiative vor sechs Jahren ins Leben gerufen hatte. Auch Unternehmen, die nicht direkt im Gewerbegebiet ansässig sind, haben sich dem Kreis inzwischen angeschlossen.

Je 100 Euro steuerten die Unternehmen jeweils bei und nach Abzug aller organisatorischen Kosten wird der Restbetrag gespendet. Carsten Uhlenbrock dankte aber auch den Stadtwerken, die alljährlich die Installation der Beleuchtung übernehmen.

Für das Forum gegen Armut nahm Sebastian Richter den Scheck entgegen: „Wir versorgen etwas über 1000 sozial bedürftige Personen“, bedankte er sich für die Spende, die der Verein sehr gut gebrauchen könne. Der Vereinsvorsitzende gab einen Überblick über die zahlreichen Tätigkeitsbereiche, die von der Tafel über die Vermittlung von Möbelspenden bis hin zu Beratungen für in Notlagen geratene Menschen reichen. Er verdeutlichte auch, dass alle Spenden nicht für den Verwaltungsapparat verwendet werden. Der werde mit anderen Mitteln finanziert.