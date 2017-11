Zum ersten Quartal 2018 setzt die Volksbank eG ihr neues Filialkonzept um. Das macht die Filiale an der Gemmericher Straße zum Selbstbedienungsstandort.

Die Volksbank eG setzt zum ersten Quartal des kommenden Jahres ihr neues Filialkonzept um. Das teilte die Bank am Freitag mit. Der Ausbau der Hauptgeschäftsstellen zu Kompetenzzentren führe für kleine Filialen zu SB-Standorten, teilweise mit angeschlossener Beratung.

Betroffen von den Veränderungen sind in Ahlen die Filialen Gemmericher Straße, Dolberg und Vorhelm sowie die Filialen in Walstedde und Warendorf Nord (Drei-Brückenstraße). Die Standorte Gemmericher Straße und Warendorf-Nord werden auf Selbstbedienung umgestellt. Die übrigen Standorte in Dolberg, Vorhelm und Walstedde werden als Landfilialen mit auf drei Tage reduzierten Servicezeiten und differenzierten Beratungszeiten geführt.

Vielfach sei die Volksbank eG in den letzten Jahren als „Beste Bank für Service und Beratung“ ausgezeichnet, heißt es in der Mitteilung. Jetzt wolle sie „ihrem Anspruch auf Qualitätsführerschaft folgend das Beratungsangebot weiter optimieren“. Der Ausbau der Hauptgeschäftsstellen zu Kompetenzzentren führe für kleine Filialen zu SB-Standorten, teilweise mit angeschlossener Beratung.

Zum einen führe die Digitalisierung dazu, dass Bankkunden ihren Zahlungsverkehr in der Regel online abwickeln. Zum anderen seien gesetzliche Vorschriften und regulatorische Vorgaben mit dem wachsenden Beratungsbedarf derart gestiegen, dass eine ganzheitliche Beratung heute häufig unter Einbeziehung von Spezialisten für Baufinanzierung, Wertpapiere, Versicherungen und Weiteres stattfinden müsse, um die Qualität für den Kun-den sicherzustellen.

Peter Könekamp, Bereichsleiter Privatkunden, habe auf die stetig sinkende Zahl der Filialberatungen einerseits und die gestiegenen Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Beratung andererseits reagiert: „In enger Abstimmung mit unseren Mitarbeitern vor Ort haben wir ein neues Geschäftsstellenkonzept ab 2018 entwickelt. Danach werden wir in unseren Hauptgeschäftsstellen die Kompetenzen bündeln.“

Im Gegenzug sei das Kundenverhalten in der Fläche über einen längeren Zeitraum beobachtet und der konkrete Bedarf analysiert worden. Im Ergebnis würden Stadt- und Landfilialen unterschieden und teilweise Servicezeiten reduziert und Beratungszeiten angepasst. Diese Entwicklung einer Unterscheidung von Stadt- und Landfilialen sei in der Branche üblich, so die Volksbank eG.

Im Vergleich zu anderen Euroländern werde die deutsche Bevölkerung mit Bankdienstleistungen in Filialen weiterhin gut versorgt. Auf 2575 Einwohner komme demnach im Schnitt eine Bankfiliale. In den Niederlanden teilten sich beispielsweise 10 173 Bürger eine Filiale.