Von Ulrich Gösmann

Was zwei Schilder ausmachen! Kaum dass sie stehen, werden die provisorischen Markierungen ernst genommen. Klar: Jetzt könnte es auf der Richard-Wagner- und auch Robert-Koch-Straße für Falschparker ans Geld gehen. Wenige Tage nach Start des Probelaufs schleicht sich Ordnung in das von Anwohnern angemahnte Chaos. Heino Hilbert, Verkehrsexperte im Rathaus, sieht bereits erste Erfolge. Aber: „Es ist noch nicht so, wie ich es gerne haben möchte.“

Ein Knackpunkt: das Grau der Linien, die neuerdings zeigen, wo überhaupt geparkt werden darf. Auf regennasser Fahrbahn kaum vom Asphalt zu unterscheiden. Seit Donnerstag scheinen sie aber ernster genommen zu werden. Seitdem stehen die beiden Tafeln, die – gut sichtbar – auf Parkzonen hinweisen.

Parkzonen – jetzt ganz offiziell ausgeschildert. Foto: Ulrich Gösmann Parkzonen – jetzt ganz offiziell ausgeschildert. Foto: Ulrich Gösmann

Klare, weiße Linie(n) soll es erst im Frühjahr geben. Heino Hilbert will während des zweimonatigen Probelaufs weitere Erfahrungen sammeln – und auch mit Anliegern sprechen, die sich, nachdem Flugblätter in ihre Häuser flatterten, bei ihm meldeten. Die ersten Reaktionen seien positiv gewesen. „Sehr viele haben sich bedankt, dass wir das machen.“ Ein Hinweis wurde gleich in die Tat umgesetzt: Die nördliche Zonen-Tafel steht jetzt 15 Meter näher am Ring, um den Verkehrsfluss aus der ersten Zufahrt zur Josef-Lanner-Straße zu entlasten. Andere Anwohner meldeten sich mit der Nachricht: „Meine Zufahrt. Ich komme da nicht mehr raus.“ Was in den nächsten Wochen zu beobachten sei. „Wir wollen sehen, dass wir dann im Frühjahr die Markierungen draufkriegen“, sagt der Sachbearbeiter für Verkehrsfragen. Vorher seien die Firmen ausgebucht.

" „Das Tempo ist Außerhalb des Vorstellbaren.“ Heino Hilbert "

Parallel will die städtische Ordnungsabteilung den Probelauf mit roten Karten begleiten. Heißt: Wer sich nicht an die neue Parkordnung hält, bekommt zunächst einen Denkzettel hinter den Scheibenwischer. Zudem, so Hilbert, wolle er noch einmal Kontakt mit der Krankenpflegeschule aufnehmen. Mit der Bitte, den Hinweis an die Klassen weiterzugeben, die Schüler mögen sich doch an den Markierungen orientieren.

Wäre da noch die Raserei auf der Richard-Wagner-Straße. Heino Hilbert zeigt sich von den Ergebnissen der Messungen überrascht: „Das Tempo ist außerhalb des Vorstellbaren deutlichst zu hoch. Ich betone: deutlichst!“ Nicht wenige hätten bei den Messungen 60 Stundenkilometer auf dem Tacho gehabt. Oder auch mehr. Der Kreis habe die Straße jetzt ganz genau im Fokus. Mehr noch: „Die Kollegen haben mir gesagt: Das ist im Moment unsere beste Einnahmequelle in Ahlen.“

An der Krankenpflegeschule sollen zusätzliche Parkplätze entstehen. Foto: Ulrich Gösmann An der Krankenpflegeschule sollen zusätzliche Parkplätze entstehen. Foto: Ulrich Gösmann

Unterdessen arbeitet auch das St.-Franziskus-Hospital in Kooperation mit der Stadt Ahlen an einer Entspannung der Parksituation, die maßgeblich durch ihre Schüler verursacht wird. Im Bereich der Krankenpflegeschule sollen 40 neue Stellplätze entstehen. Die Planungen liefen, Konkreteres zu einem späteren Zeitpunkt, hieß es am Freitag auf Nachfrage.