Von Christian Feischen

Alljährlich findet die „Big Band Night“ in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Beckum-Warendorf als Gastgeber statt. Gemeinsam mit Theo Heming vom Büz-Team begrüßte Christian Kappe von der Kreismusikschule und zugleich Leiter deren Instrumentalgruppe das Publikum zum jazzigen Musikreigen, der vom Familienministerium des Landes NRW gefördert wird.

Den Auftakt machte die Big Band der Musikschule Geseke mit dem rhythmischen Jazz-Standard „Monia“. Unter Leitung von Matthias Hülshoff bot das 25-köpfige Ensemble nicht nur Instrumentalstücke dar, sondern überraschte auch mit Gesang zu bekannten Pop- und Jazz-Songs. So wechselte Trompeter Stefan Schinser zum Mikro, um „Frauen regieren die Welt“ zu singen – das Swing-Lied, mit dem Roger Cicero 2007 Deutschland beim „ Eurovision Song Contest“ Deutschland vertrat.

Christian Kappe (Mitte) und die Big Band der Kreismusikschule Beckum-Warendorf Foto: Christian Feischen Christian Kappe (Mitte) und die Big Band der Kreismusikschule Beckum-Warendorf Foto: Christian Feischen

„Ohne sie hätten wir das gesamte Programm umschmeißen müssen“, kündigte Matthias Hülshoff dann die Sängerin Xenia Lappe an. Von ihrer Erkältung hätte allerdings gar nicht die Rede sein müssen, denn das von Ray Charles bekannte „Hit The Road Jack“ intonierte sie genauso klar wie das ruhige „Don‘t Know Why“ von Norah Jones, das die Big Band aus Geseke im angenehm swingenden Sound und etwas temporeicher als das Original interpretierte.

Außergewöhnliche Kompositionen hatte das Ensemble der Kreismusikschule Beckum-Warendorf im Programm. „Das ist wohl das verrückteste Stück des Abends“, kündigte Christian Kappe den Jazz-Blues-Walzer „Better Get It In Your Soul“ aus der Feder von Charles Mingus an. Das sicherlich alles andere als simple Stück setzte die Big Band der Kreismusikschule indessen so souverän um, dass Christian Kappe im schlagzeugdominierten Mittelteil nebenbei die Gäste im Saal beim rhythmischen Klatschen mitdirigieren konnte. Viel Zwischenapplaus gab es für Johanna Knapheide am Alt-Saxophon, Sarah Flechtner und Tim Machel an den Trompeten sowie Tim Machel an der Posaune, die bei Russ Freemans „I Watched Her Walk Away“ solistische Akzente setzten, bevor die Big Band der Kreismusikschule den ersten Konzertteil mit dem Jazz-Klassiker „Maiden Voyage“ von Herbie Hancock beschloss.

Xenia Lappe sang zur Musik der Big Band aus Geseke. Foto: Christian Feischen Xenia Lappe sang zur Musik der Big Band aus Geseke. Foto: Christian Feischen

Im zweiten Teil zweiten Teil Abends unterhielten die 35 Musiker im Alter von 13 bis 18 Jahren von der „Hammo Big Band“ unter der Leitung von Marcus Hawel mit Jazz-, Pop- und Filmmusik. Ansprechend moderiert von Wibke Sellmann und Max Dreyer vom Gymnasium Hammonense präsentierten ihre Mitschüler auf der augenscheinlich bis zum letzten möglichen Platz ausgefüllten Büz-Bühne Swingendes wie das aus den „Blues Brothers“ bekannte „Gimme Some Lovin‘“ oder „Rhythm Is Gonna Get You“ neben Pop-Hits wie „Rolling In The Deep“ von Adele. Und bei deren Ballade „Hello“ kam sogar eine Violine zum Einsatz, die inmitten der großen Jazz-Band mit den mehrfach besetzten Blasinstrumenten für den sehnsüchtigen Klang des Adele-Songs sorgte.

Am Ende der abendfüllenden „Big Band Night“ konnten sich die vielen jungen Musiker freuen, die zum Teil erstmals vor einem ausverkauften Saal auf einer Bühne standen und mit reichlich Applaus für ihre Leistungen belohnt wurden.