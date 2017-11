Darf‘s auch ein bischen härter sein? „Rock am Schacht“ empfahl sich diesmal in der Hardrock-Edition. Das brachte 150 Fans ins Fahrt.

Von Christian Feischen

„Das geht heute Abend richtig ab“, versprach Moderator Axel Ronig zur Begrüßung, bevor der Klang verzerrter E-Gitarren durch die Lohnhalle drang und Freunde von Rockmusik der etwas härteren Gangart ganz auf ihre Kosten kamen: Gleich zwei Bands rockten am Samstagabend die „Schacht“-Bühne an der ehemaligen Zeche „Westfalen“.

Das Sextett „Deaf Chixx“ aus Oelde um den Gitarristen Martin Bischoff spielte Klassiker aus Rock und Pop in eigenständigen, hardrockigen Interpretationen, die die knapp 150 Zuhörer von Anfang an immer wieder mitklatschen ließen. Suzi Quatros „Can The Can“ lag Jeanny Kulescha dabei ebenso wie „Bring Me Some Water“ von Melissa Etheridge. Die Sängerin beeindruckte mit ihrer kraftvollen, für Rockmusik idealen Stimme auch im Duett mit Justin Grubert, der wiederum nicht nur bei „Girls Crazy“ von „ ZZ Top“ bestach. Spätestens beim Hit „Walk This Way“, zu dem Keyboarder André Große Brinkhaus seine Rapper-Qualitäten zeigte, wurde die Spielfreude der Band deutlich, die beim Publikum sichtlich ankam.

Bassist Tom Steinhaus und Schlagzeuger Ralf Merschhaus sorgten für den rhythmischen Drive im Zusammenspiel der „Deaf Chixx“, wobei die Band mit den Keyboardklängen von André Große Brinkhaus vom Sound her irgendwo zwischen „ZZ Top“ und Billy Idol lag. Nach einer beeindruckenden Version von Chris Isaaks „Wicked Game“ mit einem ruhigem Piano-Intro, das sich in einem poppigen Uptempo-Song auflöste, riefen die „Rock-am-Schacht“-Besucher sogleich laut nach einer Zugabe. „Hymn“, ein Evergreen der 70er-Jahre-Gruppe „Barclay James Harvest“, klang bei den „Deaf Chixx“ dann erstaunlich frisch und bei weitem nicht so seicht wie das Original, wofür es viel Beifall gab.

„Deaf Chixx“ Foto: Christian Feischen „Deaf Chixx“ Foto: Christian Feischen

Schließlich war die Veranstaltung diesmal nicht ohne Grund als „Hardrock am Schacht“ angekündigt worden. Das rechtfertigte vor allem der Auftritt von „Bolthead“ aus dem Raum Lippstadt. Sänger und Bassist Fredde Pähler, die Gitarristen Chris Krause und Uli Schaub sowie Frank Bartscher am Schlagzeug boten mit ihren Eigenkompositionen alles, was zu klassischem Heavy-Rock dazugehört: Zu den treibenden Schlagzeugrhythmen warfen sich die Gitarristen beim verzerrten virtuosen Saitenspiel in typische Rocker-Posen - und öffneten während ihrer Darbietung passend zum „Hangover Blues“ gar eine Whiskeyflasche für das Publikum. „The Boss“ oder „The Wolf“ hießen die Songtitel beim nahezu aggressiven Hardrock von „Bolthead“, die sich mit ihrem Stück „Rock‘n Roll Singer“ eindeutig auf die Rockgruppe „AC/DC“ bezogen. Dass sie neben ihren selbstgeschriebenen Stücken auch bestens covern können, bewiesen sie zudem mit ihrer in Schlagzeugspiel und Gitarrensoli erstaunlich nah am Original umgesetzten Version des „Deep Purple“-Klassikers „Smoke On The Water“. An der Whiskeyflasche wurde indessen nur genippt.

Damit es wie versprochen „richtig abging“, reichte offensichtlich die hardrockige Musik der Bands völlig aus, die beide vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurden.