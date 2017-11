Was für eine Geburtstagsfeier: Der Popchor „No Limit“ feierte sein Zehnjähriges am Samstagabend in der restlos ausverkauften Stadthalle mit Freunden, Fans, Familienangehörigen und ehemaligen Sängern ausgelassen unter dem Motto „Kein Ende in Sicht“.

Glasklar schwappte der Stimmenschwall von der Bühne und ergoss sich hemmungslos vervielfältigend über die Zuschauerschar. Die 60 Sänger aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh, die eine Mischung aus bekannten und neuen Liedern präsentierten, verzauberten ihr Publikum vom ersten Ton an. Den stimmte mit dem Eröffnungsstück „New York“ eine auf die 23 noch aktiven Gründungsmitglieder reduzierte Gruppe an. Eine Hommage an das Zehnjährige. Doch die restlichen 37 Notenakrobaten hielt es nicht länger auf der Bühne. „Geronimo“ ertönte dann mit Keyboardbegleitung aus allen Kehlen. Gründer und Chorleiter Andreas Warschkow übernahm die Leitung, die er sehr zurückhaltend ausführte. Chor und Leiter verstehen sich, ein Fingerzeig genügt.

Das Outfit ebenso unauffällig. Ob Hut, Kappe, Sommerkleid oder Outdoorhose, alles ist erlaubt, Individualität gefragt. Helle Kleidung, alles andere bleibt den Künstlern überlassen. So strahlend und hell wie im Sommer, so kommt der Chor auch herüber. Die klaren Stimmen wirken in manchen Arrangements wie fröhliches Vogelgezwitscher, doch die Stimmen sitzen und finden in berauschenden Harmonien zusammen. Bouranis „Auf uns“ ist angemessen, Selbstlob zum Geburtstag erlaubt. Einen Geburtstagswunsch erfüllten Mitglieder der „Sticks & Stones“, die als „ No limit“-Band Bonnie & Clyde stimmungsvoll begleiteten.

Moderator Stefan Lind erlaubte im Kurzinterview mit Gründungsmitglied Günther John einen Blick auf „No limits“ erste Schritte. „Bei der ersten Chorprobe kamen 80 Sänger, der Platz reichte nicht für alle“, sagte John. Nach dem Vorsingen reichte der Platz. John durfte bleiben.

Die lebendige Choreographie ließ die Sänger immer wieder neue Positionen einnehmen. Herausragend die Gruppenbildung bei Coldplays „Fix you“. Weitere Arrangements aus der Feder von Warschkow wie „Solsbury Hill“ (Peter Gabriel) oder „Make you feel my love“ (Bob Dylan) zeigten den weiten Bogen des sängerischen Könnens in allen Bereichen des Pop, Rock und Soul. Das Publikum war restlos begeistert und ließ sich vom Feuerwerk der Fröhlichkeit mitreißen. „Kein Ende in Sicht“, das Motto lässt auf viele weitere berauschende Konzerte mit den Sängern ohne Grenzen hoffen.