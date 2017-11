Undichte Stellen, schlechtes Raumklima und überholte Einrichtung: Das Ahlener Rathaus macht seit Jahrzehnten Negativschlagzeilen als „Millionengrab“. Die Stadt hätte die Möglichkeit, die Ahlener per Ratsbürgerentscheid über die Zukunft des Gebäudes abstimmen zu lassen – mit der Option, dass sich vielleicht eine Mehrheit gegen eine teure Sanierung und für ein Rathaus an anderer Stelle entscheidet. Parallel dazu laufen Bestrebungen, das Verwaltungszentrum unter Denkmalschutz zu stellen. Die Redakteure Dierk Hartleb und Christian Wolff haben sich darüber mit den Verantwortlichen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Münster unterhalten.

Was macht das Rathaus aus dem Ende der 1970er Jahre aus Sicht des Denkmalschutzes heute interessant?

Huyer: Zunächst einmal muss man konstatieren, dass die Feststellung des Denkmalwertes auf der Grundlage des Denkmalschutzgesetzes NRW erfolgt ist. Und dort sind die Kriterien vorgegeben – wie Bedeutungskontext und öffentliches Interesse. Für das Rathaus in Ahlen kann man sagen, dass hier ganz eindeutig eine Bedeutung für die Geschichte der Menschen in Ahlen vorliegt. Mit diesem Rathaus wird auch die Stadtentwicklung dokumentiert. Man kann dieses Verwaltungs- und Kulturzentrum sicherlich als bedeutendsten Kommunalbau im Kontext von Ahlen ansprechen, denn hier manifestiert sich auch das bürgerliche Selbstbewusstsein, das damals geherrscht hat und sich baulich zum Ausdruck bringt. Es ist der vierte Rathausbau in Ahlen, der zeigt, wie das Bestreben bestand, diesen Verwaltungssitz stringenter und zeitgemäßer unterzubringen. Es ist ein Zeugnis für die kommunale Gebiets- und Verwaltungsreform, die Mitte der 70er Jahre gegriffen hat und sich baulich organisieren musste. Wir haben aber auch Gründe, die für die Erhaltung sprechen, die in der Architektur begründet sind. Diese ist in der Phase der Spätmoderne der 60er bis 80er Jahre angesiedelt. 1977 war der Verwaltungsteil fertig, 1982 die Stadthalle. In dieser Zeitspanne vor dem Hintergrund der politischen Veränderung haben sich Bündelungen ergeben: Man wollte multifunktionale Konzepte. Es sollte Raum geschaffen werden, wo nicht nur städtische Verwaltungsarbeit stattfindet, sondern wo sich die Bürger auch treffen. Versammlungsräume, Gastronomie, Sparkasse, davor ein großer Platz – alles niederschwellige Angebote, um die Menschen ins Gebäude zu bewegen. Dann sind natürlich die Ausbildung der Fassade mit Glaselementen und Stockbeton sowie die Gartenarchitektur zu beachten. In der Fachliteratur wird das Rathaus mehrfach erwähnt, man kann also von einem gewissen Forschungsinteresse ausgehen. Es ist zudem ein herausgehobener Bau im Oeuvre des Architektenehepaars Parade. Das bis zu neun Geschossen hinaufragende Gebäude prägt nicht zuletzt die Stadtsilhouette. Die bewusste Standortwahl, dass man die Werse zum Teil überbaut hat, ist auch eine Zeitgeistsache – man zeigte, was alles möglich ist. Es ist im Augenblick bundesweit feststellbar, dass ein großes Interesse in der Bevölkerung für die Architektur dieser Zeit besteht. Da gibt es durchaus bürgerschaftliches Engagement, das sich mit diesen jüngeren Bauten auseinandersetzt. Im Gespräch: Redakteur Dierk Hartleb (r.) mit Landeskonservator Dr. Holger Mertens und Pressesprecher Markus Fischer (M.) beim LWL in Münster. Foto: Christian Wolff

Mertens: Es ist nicht so, dass wir in dieser Sache die einsamen Rufer in der Wüste sind. Da gibt es viele Fürsprecher.

Huyer: Wobei man sagen muss, manchmal sind wir auch frühe Rufer. Uns schließen sich oftmals viele Personen an, einfach aufgrund unserer professionellen Beschäftigung mit diesen Dingen. Wir gucken vielleicht früher hin als andere, Hoffentlich, bevor zu viel verschwunden ist.

Die Ahlener haben ja das Problem, dass ihr Rathaus nicht mehr zeitgemäß nutzbar ist, wie man es von einer modernen Verwaltung erwarten würde. Was also tun?

Mertens: In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass im Denkmalschutzgesetz verankert ist, dass Gebäude zu erhalten und zu nutzen sind. Von daher dürfen Sie unterstellen, dass wir großes Interesse daran haben, dass Baudenkmale nutzbar bleiben. Das gehört mit zu unseren Aufgaben, in diesem Punkt auch Hinweisgeber zu sein, wie man ein Gebäude zukunftsfähig machen kann. Es ist selbstverständlich, dass wir uns da einsetzen. Viel mehr kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Landeskonservator Dr. Holger Mertens Foto: Christian Wolff

Inwieweit können dann Veränderungen im Haus vorgenommen werden, ohne dass Belange des Denkmalschutzes berührt werden?

Mertens: Ich finde es völlig normal, dass bei einem Baudenkmal die Bedürfnisse an die aktuell lebenden Zeitgenossen angepasst werden. Sinngemäß ist es auch selbstverständlich, dass man modernisieren kann. Wir sitzen hier in Münster selber in einem Verwaltungsbau, der sicherlich nicht mehr bauzeitlich eingerichtet ist. Da kann ich nur sagen, dass wir kein Interesse an einem unterschutzgestellten Bürostuhl haben. Bei vielen Architekten der 70er Jahre gehörte es zu den ursprünglichen Überlegungen, gewisse Veränderungen einzukalkulieren – ohne gleich alles abreißen und neubauen zu müssen.

In Ahlen ist aber bekannt, dass sich Herr Parade jegliche Veränderung an der inneren und äußeren Optik verbeten hat.

Mertens: Da muss man unterscheiden, was Fragen des Denkmalschutzes und was Fragen des Urheberrechts sind. Da würde ich uns gar nicht einbringen wollen in diese Fragestellung. Man muss auch differenzieren, wo man es mit Büroflächen und wo man es mit repräsentativen Räumen zu tun hat. In Letzteren gibt es Ausstattungsmerkmale mit höheren künstlerischen Ansprüchen. In dem Moment, wo es um die Gesundheit der Menschen geht, die dort hineingehen oder dort arbeiten müssen, steht es außer Frage, was Vorrang hat. Der Gesetzgeber hat gesagt, geschützte Räume sind nicht nur zu erhalten, sondern zu nutzen. Und da sind die Interessen der Nutzer immer vorrangig. Was wird aus der Glasfassade? Foto: Ulrich Gösmann

Die Glasfassade ist energetisch und klimatechnisch ein großer Knackpunkt. Ein entscheidender Nachteil war von Anfang an, dass sich die Fenster nicht öffnen ließen. Was soll damit geschehen?

Mertens: Es ist so, dass die Stadt Ahlen mit uns schon Kontakt in dieser Frage gesucht hat. Uns liegen aber bislang weder Pläne noch Detailabstimmungen vor. Generell ist zu sagen: Auch wir glauben, dass die Fassade nicht zu halten ist. Eine Lösung könnte ähnlich wie beim „Iduna“-Hochhaus bei uns in Münster aussehen. Dort wurde eine neue Fassade angebracht, die optisch der alten entsprach, aber alle modernen Anforderungen erfüllt. Es ist leider typisch für die Architektur dieser Zeit, dass man eher an das klimatisierte Großraumbüro geglaubt hat. Bei der West-LB in Dortmund sind die Fenster aus dieser Zeit gerade so bearbeitet worden, dass man sie öffnen kann. Und es wird sich auch ein Weg finden, den Eintrag an Sonnenenergie in den Griff zu bekommen – ob durch die Wahl des Glases oder innenliegenden Sonnenschutz. Selbstverständlich wird man mit der Denkmalpflege zu befriedigenden Ergebnissen kommen. Die Entscheidung, was man genau für das Wohl der Mitarbeiter und die energetische Ertüchtigung tun möchte, liegt aber ganz allein bei der Stadt.

Es gibt Vorschläge, Rathaus und Stadthalle mehr zu verzahnen, auch das Foyer zu öffnen. Wie sieht das der Denkmalschutz?

Mertens: Dazu kann ich nicht viel sagen. So konkret sind wir bislang noch nicht dazu befragt worden. Wir würden unsererseits auf das hinweisen, was typische Elemente sind. Da müsste man sich dann mit der Stadt unterhalten, ob und wie diese zu erhalten sind.

Huyer: Wenn es Planungen in dieser Richtung gibt, müssen sie visualisiert werden. Dann erst haben wir eine Grundlage, etwas festzulegen.

Ungeachtet dessen sind enorme Sanierungskosten zu erwarten, die durch eine Unterschutzstellung sicher noch einmal höher werden dürften.

Mertens: Wir kennen keine detaillierte Kostenaufstellung. Die können wir auch gar nicht kennen, weil uns nicht einmal eine konkrete Planung vorliegt. Woher jetzt eine Kostenmehrung resultieren soll in Höhe von mehreren Millionen Euro, ist uns ehrlich gestanden ein Rätsel, ein echtes Rätsel. Es gab bislang Kontakte mit der Ahlener Bauordnungsabteilung. Ich wäre skeptisch, was Mehrkosten angeht. Ich glaube, dass man erst in der Lage sein wird, über Kosten zu reden, wenn der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist. Es wurden bisher nur erste zaghafte Schritte in Bezug auf die Sanierung unternommen. Ich kann deutlich sagen, dass man in diese Rechnung ja auch die Frage der öffentlichen Fördermittel einbeziehen muss. Wenn ich die Gesamtkosten kenne, kann ich mit möglichen Geldgebern besser in Austausch kommen und Schritte gehen, die vielleicht noch nicht gegangen worden sind. Wir kennen dazu keine Details. Die Werse, seinerzeit bewusst überbaut. Foto: Ulrich Gösmann

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht das zeitliche Prozedere dar?

Mertens: Meine Empfehlung ist normalerweise, die Winterzeit für die Stellung von Förderanträgen zu nutzen. Aber realistisch wäre, das komplette nächste Jahr noch zu nutzen. Der Faden unserer Gespräche mit den Ahlenern ist nicht abgerissen, aber irgendwann wird man auch mal ein Ende finden müssen. Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht. Die Untere Denkmalbehörde in Ahlen ist jetzt am Zug. Da drängen wir natürlich auf eine Entscheidung, weil wir in dieser Sache weiterkommen möchten