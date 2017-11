Ein unbekannter Täter stahl am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Dolberger Straße die Handtasche einer Ahlenerin. Die 51-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Dolberger Straße in Richtung Dolberg. Sie sah zwei junge Männer, die sich an der Bushaltestelle in Höhe des Hallenbads aufhielten. Einer der beiden folgte ihr und entwendete kurz darauf ihre schwarze Handtasche, die am Fahrradlenker hing. Anschließend flüchtete der Täter zurück in Richtung Parkbad und dann weiter mit seinem Begleiter in den Berliner Park. Aufgrund des Geschehens stürzte die Ahlenerin, verletzte sich dabei aber glücklicherweise nicht. Der Tatverdächtige ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und war mit einem schwarzen Pullover mit weißer Kapuze bekleidet. Wem sind am Samstagabend die beiden Personen an der Dolberger Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und seinem Begleiter machen? Hinweise an die Polizei in Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.