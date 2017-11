Von Ralf Steinhorst

Mit einem großen Jubiläumskonzert feierte das Blasorchester Dolberg sein 20-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle. Dazu hatten die Musiker am Samstagnachmittag nicht nur Besucher eingeladen, sondern auch das Jugendblasorchester des Dorfes und die Spielleute 1839 Nordenfeldmark.

„Wir feiern ein Geburtstagskind mit vielen Köpfen und kräftigen Lungen“, begrüßte Thomas Genetzky die Konzertbesucher. Humorig führte er durch das Programm und informierte über die jeweiligen Stücke. Er erinnerte aber auch daran, dass am 20. Februar 1997 eine kleine Gruppe von neun Musikern zu einer ersten Probe zusammengekommen war. Und nur eine Woche später sei das Blasorchester Dolberg geboren worden. Heute zählt es 31 aktive Mitglieder. „Ihr habt‘s einfach drauf, gute Musik zu machen“, war Thomas Genetzky begeistert.

Auch das Publikum, das dem ersten Konzertteil des Blasorchesters mit vorwiegend poppigen Rhythmen zuhörte, wurde sofort mitgerissen. Musik von Andrew Lloyd Webber, ABBA und John Miles füllten diesen Abschnitt.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Michael Heising, blickte dann ebenfalls zurück und verdeutlichte, dass die Gründung des Musikvereins und des Jugendorchesters Dolberg eng mit dem Blasorchester verbunden waren. „Das Blasorchester kümmerte sich immer um seinen Nachwuchs“, bekräftigte Heising. Dafür brauche es auch den Musikverein als Förderverein, für den Michael Heising bei den Konzertbesuchern warb.

Nach der Pause mit Kaffee und Kuchen präsentierte sich zunächst das Dolberger Jugendorchester mit einem beschwingten „Ja mir san mim Radl da“, ehe die Nachwuchsmusiker dann ebenfalls poppige Töne bevorzugten. Dass Nachbarschaft in Dolberg großgeschrieben wird, zeigte die Einladung an die Spielleute 1839 Nordenfeldmark, die dann in die Mehrzweckhalle einzogen und ihre Geburtstagsständchen, unter anderem das „Steigerlied“, vortrugen. Dass sie auch singen können, bewiesen die Spielleute beim Lied „Tippelbrüder“.

Zu einem geballten Akustikerlebnis kam es dann im Anschluss, als sich alle drei Musikgruppen gemeinsam „Preußens Gloria“ widmeten. Der letzte Teil des Konzerts gehörte dann wieder dem Dolberger Blasorchester mit Marschmusik und Polkas. Dem Publikum gefiel es und spendete großen Applaus, bevor es sich dann noch an einer Fotowand die herausragende Momente der 20-jährigen Orchestergeschichte vor Augen führen konnte.