Von Ralf Steinhorst

Seit der Gründung im Jahr 2008 wird der Verein „Keiner geht verloren“ jährlich von der St.-Vincenz-Gesellschaft unterstützt. Diese Tradition setzte sie mit der Übergabe einer 5000-Euro-Spende fort.

Dazu kamen Geschäftsführer Stephan Marx und der Fachliche Gesamtleiter Dr. Karl Stricker in die Räumlichkeiten von „Keiner geht verloren“ (KGV) an der Hansastraße und ließen sich von Sylvia Adam und Berni Recker als Mitglieder der Geschäftsleitung und dem Stellvertretenden Vorsitzenden Burkhard Knepper das Konzept erklären.

„Wir sind nah an den Jugendlichen dran und holen sie ab, wo sie sind“, umriss Knepper die Arbeit. Dieses führe dazu, dass Jugendliche, die vermeintlich ohne Aussichten auf einen Schulabschluss oder eine Ausbildung sind, diese dann doch oftmals schaffen. Zurzeit werden 32 Heranwachsende betreut.

Stephan Marx und Dr. Karl Stricker boten praktische Unterstützung an. Sie luden die Jugendlichen zu Betriebsbesichtigungen im St. Vinzenz und das Berufskolleg ein und boten Praktika an. Zudem wiesen sie auf ihren neuen zweijährigen Studiengang „Heilerziehungshelfer“ in der Heilerziehungsschule zur Erlangung der Einstiegsqualifikation für die Arbeit mit Behinderten und in der Altenpflege hin. Der Studiengang kann zudem als Grundlage zur Weiterqualifizierung zum Heilerziehungspfleger dienen. „Wer erst einmal im Arbeitssystem ist, hat es auch leichter“, betonte Dr. Karl Stricker. Er wies außerdem darauf hin, dass die St.- Vincenz-Gesellschaft dringend auch Pflegepersonal sucht. „Wir sind bereit, sie weiter zu unterstützen“, kündigte Stephan Marx an.