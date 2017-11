Einige hatten sie schlichtweg vergessen, andere wurden überrascht. Aber im Großen und Ganzen lief die Einrichtung der Umleitungen, die wegen der Baustelle am Kerkmann-Platz notwendig sind, am Montag ab 14 Uhr ohne Komplikationen ab.

Von Christian Wolff

Lange geplant, mehrfach angekündigt und jetzt gültig: Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe stellten die weitläufige Umleitung – bedingt durch die Großbaustelle am Gebrüder-Kerkmann-Platz – am Montag um 14 Uhr „scharf“. Bereits seit Ende voriger Woche hatten sie die Beschilderung in Position gebracht, allerdings noch in umgedrehter Form.

Nun rollt der Verkehr also auf Umwegen. Die Startbilanz fällt erwartungsgemäß aus: Einige Verkehrsteilnehmer zeigten sich überrascht, standen unvermittelt vor Sperrbaken und mussten umkehren – begleitet von diversen Rückstaus. „Das ist ja immer so“, lautete bereits vor dem Start die Einschätzung von Robert Reminghorst, stellvertretender Umweltbetriebs-Chef.

Wer die Beckumer Straße stadteinwärts befuhr, wurde bereits ab Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Feldstraße gleich mehrfach auf die Umleitungen hingewiesen. Zusätzlich ließ die Firma Kaldewei noch Hinweise für ihre Betriebszufahrten und „Keine Wendemöglichkeit für Lkw“ ergänzen. Erstaunlich, dass sich dennoch viele Fahrzeuge bis zur „Endstation“ vorwagten und diese dann auch noch – verbotenerweise und trotz Gegenverkehrs – durchfuhren.

Schon kurz nach der Mittagszeit, wo bei einigen Betrieben der Schichtwechsel anstand, war auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße ein eher ungewohntes Verkehrsaufkommen zu beobachten. Durch die Hinweise auf dem Ring bewahrte es sicher so manchen Brummi-Fahrer davor, sich in Wohnstraßen festzufahren.

Fotostrecke: Weitläufige Umleitungen gelten Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Erhöhte Konzentration ist auf Industriestraße und Dolberger Straße gefragt. Dort wurde die bisherige Vorfahrtregelung geändert: Wer auf der Umleitungsroute unterwegs ist, darf an zwei Stellen nahtlos durchrutschen, wo man sonst warten musste. Auch das muss sich noch einspielen, wie sich anhand gelegentlicher Pkw-Schlangen rund um das Nahrath-Areal zeigte. Einige trauten sich wohl doch nicht so recht, von hier aus auf die stark befahrene Dolberger Straße abzubiegen. Doch Stop-Schilder und Haltebalken auf der Fahrbahn machen die bis Mai 2018 gültige Ausnahme zur Regel.

Die Stadtverwaltung erneuert daher ihren Appell: Wer ortskundig ist, sollte sich am besten abseits der Umleitung seine Wege suchen.

Stadtauswärts ist der Gebrüder-Kerkmann-Platz auch weiterhin passierbar. Wie berichtet, soll in Höhe der Bahnunterführung ein ovalgeformter Kreisverkehr entstehen. Wenn das Wetter mitspielt, reichen die veranschlagten sechs Monate für die Bauzeit aus. Parallel dazu laufen auf dem Gelände der geräumten Stärkefabrik Hundhausen, von der mehrere signifikante Bauteile erhalten bleiben sollen, die Vorarbeiten für die Nachnutzung. Jetzt sind zunächst die Stadtwerke am Zuge, wie Bauleiter Andreas Krause beim jüngsten Ortstermin erklärte. Zahlreiche Leitungen müssen gekappt und neu verlegt werden.