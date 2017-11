Wer mehrsprachig aufwächst, hat bessere Chancen in der Berufswelt. Darauf zielt das Projekt „Lebendige Mehrsprachigkeit“, das auch in der Stadtbücherei seinen Niederschlag findet.

Von Sabine Tegeler

„Der kleine Prinz“ wurde laut Wikipedia in mehr als 180 Sprachen übersetzt. In der Ahlener Stadtbücherei kann man eine kleine Auswahl davon sehen: „El Principito“ zum Beispiel. Und „Küçük Prens“.

Dass die Stadtbücherei ihr Angebot im Kinder- und Jugendbereich um 166 neue fremdsprachige Medien aufrüsten konnte, ist dem Projekt „Lebendige Mehrsprachigkeit“ zu verdanken. Am Dienstag stellten die Beteiligten vor, warum dieses Programm, das der Stadt Ahlen als eine von sechs Modellkommunen in NRW insgesamt 14 000 Euro ohne Eigenanteil brachte, so wichtig ist.

„Alle Bausteine, darunter die Stadtbücherei, betonen: Mehrsprachigkeit ist positiv“, erklärt Daniela Noack vom städtischen Integrationsteam das Ziel. Und: „Dabei wird nicht vergessen, dass Deutsch die gemeinsame Grundlage der Kommunikation ist.“

Aber die Mehrsprachigkeit eröffne jungen Menschen definitiv Chancen für die Zukunft in einer globalisierten Welt und solche Projekte seien auch Ausdruck der Wertschätzung anderer Sprachen und anderer Kulturen. Neben der Bücherei profitierten auch Kitas und Familienzentren sowie die Frühen Hilfen von der Zuwendung. „Das ist super angenommen worden“, freut sich Daniela Noack.

Super angenommen wird schon seit langem die Vorlesezeit der Stadtbücherei, die immer donnerstagsnachmittags für Kinder bis acht Jahren auf dem Programm steht: „Rund 40 Kinder und die Eltern – der Zuspruch sprengt fast unseren Rahmen“, erklärt Büchereileiterin Ewa Salamon. Deutlicher wird noch der zuständige Fachbereichsleiter Christoph Wessels: „In Umgangssprache: Die rennen uns die Bude ein.“ Ein Umstand, der aber sowohl Ewa Salamon als auch Christine Klang von der VHS als Koordinatorin der ehrenamtlichen Vorlesepaten nicht unglücklich macht. Schließlich habe sich die Bücherei dadurch zu einem regelmäßigen niedrigschwelligen Treffpunkt für Kinder und Eltern aller Schichten und Ländern gemausert: „Die Bücherei ist ein Zentrum für Lesen, für Sprache. Hier geht es um das gegenseitige Verstehen“, betont Ewa Salamon. Allein, dass manchmal türkischstämmige Kinder bei den Vorlesezeiten die Geschichten für ihre Eltern übersetzen, sei schon angewandte Mehrsprachigkeit „Das ist immer sehr lebendig hier.“

Nichtsdestotrotz nutzt Ewa Salamon das Projekt auch, um am 14. Dezember eine besondere Vorlesestunde anbieten zu können: Dann sei nämlich Andrea Karimé zu Gast, die zusammen mit Marlene Tripp einen Mix aus arabischer Erzählkunst, Gesprächen und klassischem Vorlesen präsentiert.

Das Projekt „Lebendige Mehrsprachigkeit“, das durch das Kommunale Integrationszentrums des Kreises unterstützt und von drei NRW-Ministerien gefördert wird, läuft nun aus. Ob es weitergeht, kann Daniela Noack noch nicht sagen, „aber ich wünsche mir das schon“.