Von Dierk Hartleb

Eine zweite Gesamtschule wird in Ahlen immer wahrscheinlicher. Im Rahmen der Haushaltsberatungen brachte die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am Montag den Antrag ein, die Notwendigkeit einer eventuellen Umwandlung der Städtischen Sekundarschule in eine Gesamtschule zu prüfen.

In die Untersuchung, mit der die SPD wieder das Büro Dr. Garbe, das bereits den Schulentwicklungsplan für Ahlen konzipiert hat, beauftragen lassen will, sollen die Auswirkungen auf bestehende Oberstufen anderer Schulen einfließen. Darüber hinaus seien auch die möglichen Folgen für eine Rückkehr von G 8 nach G 9 zu prüfen.

In einer ersten Reaktion signalisierten alle Fraktionen breite Zustimmung zu einer zweiten Gesamtschule – auch die Vertreter von BMA und FWG. Leichte Irritationen löste BMA-Vertreter Alfred Thiemann aus, der die vollzogene Umwandlung der Realschule in eine Sekundarschule bedauerte. Eine gut beleumundete Realschule sei nur aufgrund des damaligen Schulkompromisses zwischen der roten-grünen Landesregierung und der Opposition aufgegeben worden.

An der Sekundarschule werde gute pädagogische Arbeit geleistet, widersprach Duhme und warnte davor, diese Schulform durch unbedachte Äußerungen zu diskreditieren. „Die Sekundarschule hat sich nicht so entwickelt wie erhofft“, bestätigte die SPD-Fraktionsvorsitzende allerdings im Nachsatz. Widerspruch kam auch von Fachbereichsleiter Christoph Wessels, der daran erinnerte, dass der Wunsch nach einer Umwandlung in eine Sekundarschule seinerzeit von der Realschule selbst unterstützt worden sei. Heute gebe es im gesamten Kreis nur noch zwei Realschulen in bischöflicher Trägerschaft als sogenannte Ersatzschulen. Die Zahl der Schüler, die zur Realschule nach Sendenhorst pendelten, liege konstant bei 30.

Leicht erhöht hat sich die Zahl der Anmeldungen für die Ahlener Grundschulen, wie Brigga Kaszmirczak in einer ersten Übersicht mitteilte. 535 Anmeldungen bedeuteten eine Erhöhung um fünf. Wobei mindestens zehn Eltern ihre schulpflichtig werdenden Kinder noch nicht angemeldet hätten. An der Martinschule gebe es einen Überhang von 20 Kindern. Insgesamt geht die Stadt wieder von 23 zu bildenden Eingangsklassen aus.