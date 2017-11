160 bis 170 Jahre alt soll der historische Pferdeschlitten sein, der in Schlingmanns Werkstatt im Auftrag von Vorhelmer Heimatfreunden restauriert worden ist. Besonders markant ist die Feststellbremse, die beim „Parken“ einen Dorn in den Boden bohrt. Foto: Petra Ropos / Christian Wolff

Von Christian Wolff

Was in manchen Wintersportorten noch als Touristenattraktion eingesetzt wird, ist hierzulande so gut wie gar nicht mehr zu sehen: Pferdeschlitten. Umso erstaunter waren einige Vorhelmer Heimatfreunde, als sie vor einiger Zeit von einem ausgedienten, zugleich völlig ramponierten Exemplar auf einem Bauernhof erfuhren. Der Wagen sollte entsorgt werden.

Inzwischen glänzt der urige Schlitten wieder – dank Alfred Schlingmann. Der Tischler aus Bad Laer hat den Vorhelmern bereits vor gut sechs Jahren unschätzbare Dienste geleistet, als es um einen historischen Truppenverbandswagen mit Rotkreuz-Abzeichen ging. Gerd Barschket hatte den in mehrere Einzelteile zerlegten Scheunenfund aufgespürt (die „AZ“ berichtete). „Später stellte sich heraus, dass der Wagen zur belgischen Armee gehörte und um 1883 entstanden ist“, so Schlingmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch viel wichtiger: „Es handelt sich wahrscheinlich um den letzten seiner Art.“

Nicht minder emsig ging der Fachmann aus Bad Laer nun mit dem geretteten Schlitten um, denn dieser ist nach seiner Einschätzung „noch ein Stückchen älter“. 160 bis 170 Jahre alt, vermutet Schlingmann, der bei der Abholung vom Bauernhof selbst mitgefahren ist. „Wenn früher im eisigen Winter keine Kutschen fahren konnten, wurden solche Kufenfahrzeuge eingesetzt“, weiß er.

Wie beschwerlich das Leben in jener Zeit war, werde heute oft vergessen. Pferdeschlitten würden inzwischen gerne mit Märchenfilmen wie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ assoziiert. Kein Wunder, dass einem Besucher von Schlingmanns Werkstatt im Laerer Ortsteil Hardensetten beim Anblick des Schlittens kürzlich entfuhr: „Wie in einem Wintermärchen – fehlt nur noch der Schnee.“

Das Lob freut den Holzfachmann natürlich, der viele Arbeitsstunden in das Objekt investiert hat. „Vordergestell, Kufen, Sitze und Verbindungen – alles musste überarbeitet werden. Manches musste ich rekonstruieren“, zählt Alfred Schlingmann auf. Die Holzblenden konnte er allesamt im Original erhalten. Besonders verweist er auf die kurbelartige Feststellbremse: „Sie bohrt einen Dorn in den Boden. So wurde damals geparkt.“

Einen besonders engen Kontakt hält Schlingmann zu Willi Wienker, dem Vorsitzenden des Vorhelmer Heimatvereins, in dessen Obhut sich seit 2010 auch der belgische Truppenverbandswagen befindet. „Das sind sichtbare Zeugnisse unserer Geschichte, unserer Kultur“, würdigt der Bad Laerer das Engagement der Heimatfreunde und ist sich sicher: „Ohne diesen Einsatz wären viele interessante Objekte längst auf einem Osterfeuer gelandet.“

Hölzerne Fahrzeuge zu restaurieren ist bei Alfred Schlingmann allerdings nicht die Regel. Normalerweise kümmert er sich um Möbelstücke, vor denen er einige nach erfolgreicher Überarbeitung auch zum Kauf anbietet. Daneben erstellt er gerne Vogelkästen, in denen sich mitunter Halterungen für Schnapspinnchen verbergen können. „Das ist für viele eine tolle Geschenkidee“, sagt er mit Augenzwinkern. Mit Interessierten vereinbart er übrigens individuelle Besichtigungstermine im Ausstellungsraum neben der Werkstatt. Näheres unter der Nummer 01 62 / 5 21 46 80.