Von Dierk Hartleb

Die Ahlener VHS ist spitze. Das hat das deutsche Institut für Erwachsenenbildung in Bonn der Volkshochschule und seinem Leiter Rudolf Blauth bestätigt.

Am Montag konnte Blauth den Mitgliedern des Schul- und Kulturausschusses mit Datum vom selben Tag das neue Ranking kommunaler Weiterbildungseinrichtungen für 2016 vorlegen, bei denen die VHS Ahlen acht erste, vier zweite und zwei dritte Plätze sowie eine vierte Platzierung belegt.

In seinem Jahresbericht informierte der VHS-Leiter den Ausschuss weiterhin darüber, dass die von der rot-grünen Landesregierung verfügte drastische Kürzung der Weiterbildungsfinanzierung in Höhe von 15 Prozent inzwischen komplett zurückgenommen worden ist. Zehn Prozent packte Rot-Grün selbst wieder drauf, fünf Prozent die neue schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf. Dennoch für Blauth kein Grund zu lautem Jubel, denn damit habe man gerade das Niveau von 2003 erreicht.

Trotz Steigerung der Unterrichtsstunden um 71 Prozent von 14 127 im Jahr 2014 auf 24 024 im vergangenen Jahr konnte der kommunale Zuschussbedarf 2016 auf 113 606 Euro gesenkt werden. In den Vorjahren hatte er mit 248 772 (2012) und 165 522 Euro (2015) noch deutlich höher gelegen.

Die eklatante Steigerung der Unterrichtsstunden begründete Blauth mit dem großen Anstieg der Integrationskurse. Seit dem 1. Januar 2005 habe die VHS 78 Integrationskurse im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mit 1100 Teilnehmern in Ahlen, Sendenhorst und Drensteinfurt durchgeführt. Trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen laufen derzeit 17 Integrationskurse zeitgleich, davon zwei Alphabetisierungskurse. Eine weitere Zahl: Im vergangenen Jahr wurden 25 Einbürgerungstests durchgeführt. Seit 2008 sind es in Summe 329 Einbürgerungstests.

Weiterhin einen Spitzenplatz belegt die VHS auch bei den angebotenen Fremdsprachenkursen sowie in der Politischen Bildung. Auch als Bildungspartner ist sie sehr gefragt.