Die Polizei warnt vor einem unbekannten Betrüger, der am Mittwoch in Ahlen unterwegs war.

Der Tatverdächtige sprach in zwei Fällen Seniorinnen vor ihren Wohnhäusern an und gab sich als Polizeibeamter aus. Um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, zeigte er den Ahlenerinnen einen offensichtlich gefälschten Dienstausweis. Beide Male gab der Mann an, dass Einbrecher festgenommen wurden und er das Bargeldvermögen auf seine Echtheit überprüfen müsse.

Eine 90-Jährige ließ ihn in ihr Haus, wo sie auf die Anweisung des Betrügers die Verstecke für Wertgegenstände und Bargeld überprüfte. Glücklicherweise, so die Polizei, händigte weder die Ahlenerin noch ihre Tochter dem Tatverdächtigen Geld oder andere Gegenstände aus.

Der Mann wird in beiden Fällen auf zwischen 30 und 40 Jahre geschätzt. Er ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und trug eine dunkle Winterjacke. In einem Fall hatte der Tatverdächtige einen schwarzen Lederkoffer dabei.

Die Polizei, hieß es aus der Pressestelle, werde sich niemals von Bürgern ihre Aufbewahrungsorte für Wertgegenstände oder Bargeld zeigen oder diese gar aushändigen lassen. Bei Zweifeln, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, sollte die Polizei unter der Notrufnummer 110 angerufen werden.

Hinweise zu dem in Ahlen aufgetretenen Betrüger nimmt die Wache, Telefon 96 50, oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.