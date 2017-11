Ein 57-jähriger Mann fiel am Dienstag gegen 12.50 Uhr auf dem Ahlener Bahnhofsvorplatz auf, als er öffentlich mit einem Gummipenis herumspielte. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn inzwischen fest. Den Gummipenis, so die Polizei-Pressestelle am Mittwoch, hätten die Einsatzkräfte nicht gefunden. Möglicherweise habe er ihn irgendwo abgelegt oder er habe sein eigenes Geschlecht gezeigt.

Gegen den Mann, der sich zurzeit in Westkirchen aufhält, besteht wegen ähnlich gelagerter Taten ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg. Deshalb führte die Polizei den 57-Jährigen einem Amtsrichter vor, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der Festgenommene steht für vier weitere Taten im Kreis in Verdacht. So soll er am Nachmittag des 4. Oktober in Ennigerloh ein Mädchen angesprochen und ihr einen Gummipenis gezeigt haben. Mit dieser Masche trat er auch am 11. Oktober in Everswinkel sowie am 20. Oktober in Oelde auf. Am 12. Oktober zeigte sich der 57-Jährige in einem Bus schamverletzend gegenüber einer 22-jährigen Sassenbergerin. Der Mann sitzt nun in Haft.