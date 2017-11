Vorweihnachtliches Ambiente erwartet die Besucher am ersten Adventswochenende im Heimatmuseum an der Wilhelmstraße.. Foto: Stadt Ahlen/Schniederjürgen

Ein besonders stimmungsvoller Weihnachtsmarkt erwartet die Besucher in diesem Jahr am Heimatmuseum. „Leichten Schneefall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sagen die Wetterfrösche vorher“, reibt sich Organisatorin Gabriele Moser-Olthoff vom Kulturamt der Stadt in großer Vorfreude die Hände. Glühwein und heißer Kakao schmecken eben doppelt so gut, wenn sich eine feine Schneedecke am Heimatmuseum ausbreitet.

Bereits zum sechsten Mal findet im diesjährigen Advent der Weihnachtsmarkt im und rund um das Heimatmuseum statt. Am 2. und 3. Dezember laden ein breites Angebot an hochwertigem und liebevoll gestaltetem Kunsthandwerk sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der Region in die Wilhelmstraße ein. Jeweils von 11 bis 18 Uhr bietet der Weihnachtsmarkt auch Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Blechkuchen.

Im festlich geschmückten Haus und vor dem Heimatmuseum bieten „in behaglicher und heimeliger Atmosphäre“, so Gabriele Moser-Olthoff, private Aussteller ausgewählte kunsthandwerkliche Produkte an. An den Ständen und in den Hütten erwarten die Besucherinnen und Besucher handgemachte Dekorationsartikel, Lichterketten, Weihnachtspyramiden, Schwibbögen, Briefpapier und weitere verlockende Papierartikel. Schöne Geschenkideen finden sich auch im großen Angebot an selbst genähten Taschen und Beuteln, sowie zahlreiche handgemachte Unikate diverser Art, wie Körnerkissen, Backschürzen, Tischläufer, Weihnachtskerzen und Naturkosmetik. Glasbläserarbeiten, Perlen und Glasblumen runden das weihnachtliche Angebot ab, zu dem auch die Postkarten und stimmungsvollen, charmanten Arbeiten des Ahlener Künstlers Martin Hatscher gehören.

Das kulinarische Angebot wird insbesondere durch bürgerschaftliches Engagement für einen guten Zweck gestemmt. Es engagieren sich der Lions-Club-Ahlen Münsterland, der Ahlener SG Handball-Jugendförderverein und die Karnevalsgesellschaft Freudenthal. „Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich von der vorweihnachtlichen Stimmung rund um das Heimatmuseum bezaubern zu lassen“, freut sich Gabriele Moser-Olthoff über reges Interesse an dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Dieser macht den Auftakt zum vorweihnachtlichen Glanz in der Innenstadt, der mit dem Haupt-Weihnachtsmarkt vom 8. bis 19. Dezember auf dem Marktplatz einen vorläufigen Höhepunkt erreicht.