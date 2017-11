Zu einer kurzen Stippvisite konnten Ralf Peters und Sylvia Sommer den heiligen Mann bereits in die St.-Marien-Kirche bewegen. Dort wird er am 6. Dezember seine Gaben an die Kleinen verteilen. Dazu gibt es den Vortrag der Nikolauslegende. Foto: Christian Wolff

Der Nikolaus kommt – und zwar aus der Luft. Mit dem Helikopter landet er am 6. Dezember in Ahlen, um gemeinsam mit vielen Kindern durch die Fußgängerzone zu ziehen. Anschließend verteilt er vor der St.-Marien-Kirche seine Gaben.

Von Christian Wolff

Keine Terminengpässe, keine Sorgen: In diesem Jahr soll alles glattlaufen mit dem Nikolaus. Er hat Ahlen so dick in seinem Kalender stehen, dass er bereits im Vorfeld zu einer kleinen Stippvisite bereit war. An der St.-Marien-Kirche, wo der heilige Mann am 6. Dezember seine Gaben an die Kleinen verteilen möchte, machte er mit den Organisatoren jetzt den Zeitplan dingfest.

Werbende Gemeinschaft Ahlen (WGA), Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Pro Ahlen und die Katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus haben sich entschlossen, diesmal gemeinsam für den beliebten Besuchstermin zu sorgen, der im Vorjahr für einigen Wirbel gesorgt hatte. Getreu dem Motto „Alles Gute kommt von oben“ schicken die Macher eines voraus: „Wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, den Nikolaus mit einem Hubschrauber einfliegen zu lassen“, sagt Sylvia Sommer und dankt im gleichen Atemzug Agrarflug Beese für die unkomplizierte Unterstützung des Vorhabens. „Gegen 16 Uhr soll die Landung auf der Freifläche vor der Sparkassen-Hauptstelle zwischen Moltkestraße und Holzweg erfolgen.“ Aufgrund der Baustelle am Kerkmann-Platz ist sie sichtlich erleichtert, dass für diesen zentralen Ort eine Landegenehmigung erteilt worden ist.

Von dort aus wird der Nikolaus dann wie in früheren Jahren in einem offenen Cabriolet durch die Fußgängerzone chauffiert – begleitet vom Tross der hoffentlich zahlreichen kleinen und großen Gäste. „Wenn es regnet, steigt er natürlich in einen geschlossenen Wagen um“, so die WGA-Vertreterin.

Angekommen am Marienplatz, folgt der Auftritt von Pastoralreferent Ralf Peters, der mit dem Vortrag einer Nikolauslegende aufwarten wird. „Ich trete dabei auch in einen kleinen Dialog mit dem Nikolaus“, verrät er im Vorabgespräch. Und: „Knecht Ruprecht ist natürlich auch dabei.“ Hier gilt ebenfalls: Bei schlechtem Wetter wird kurzerhand umdisponiert – ins Innere des Gotteshauses. „Es gibt also keinen Grund, zu Hause zu bleiben“, sagt Peters mit einem Augenzwinkern.

Danach werden 500 Stutenkerle aus der Düchting-Backstube an die jungen Besucher verteilt – gestiftet von der Firma Haver. Die WFG legte noch einmal jeweils 500 Schokoladen-Nikoläuse und Weihnachtstassen obendrauf. „Die Jugendfeuerwehr ist durch ihre Fackelträger mit von der Partie“, ergänzt Sylvia Sommer.