Wem gehören die Drei? Bernhard Brüggemann fand sie Mittwoch Früh in seinem Stall. Besitzer unbekannt. Foto: Brüggemann

Wurden die drei Ziegen, die am Mittwochmorgen auf einem Hof im Ahlener Seebrock plötzlich in einem Stall standen, ausgesetzt oder gestohlen?

Von Ulrich Gösmann

Für Bernhard Brüggemann ein erbärmlicher Vorfall, sollte sich sein Verdacht bestätigen. Für die Ziegenmutter und ihre beiden Lämmer, die am Mittwochmorgen plötzlich in seinem Stall im Seebrock standen, dürfte es ein Glücksfall sein, an den Richtigen geraten zu sein.

„Meine Frau lässt morgens als erstes immer den Hund raus“, sagt der Landwirt am Nachmittag im Redaktionsgespräch. Am Mittwoch verschwindet der Vierbeiner – entgegen sonstiger Gewohnheiten – plötzlich im Stall. Und da steht sie – die Bescherung: eine Ziege und ihre beiden Lämmer. Die Große ohne Ohrmarke, die Kleinen nur noch mit Löchern, die zeigen, dass hier eine Marke gesessen haben muss. „Entweder wurden sie geklaut oder ausgesetzt“, spekuliert der Landwirt. Weil die Tiere ja irgendwo bleiben müssten, habe er sie an einen anderen Hof weitergegeben. Dort seien sie jetzt bestens aufgehoben.

Nach der ersten Aufregung meldete Bernhard Brüggemann den Fall bei der Polizei und der Stadt. Dann wurde auch noch ein Tierarzt verständigt, der sich Muttertier und Nachwuchs genauer anschaute.

Jetzt bitten Landwirt und Polizei um Hinweise. Brüggemann unter Telefon 22 52, die Wache unter 96 50.