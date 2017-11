Von Christian Wolff

Durch das umsichtige Handeln einer Nachbarin ist eine Seniorin am Mittwochnachmittag offenbar vor Schlimmerem bewahrt worden. In ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kampstraße war die ältere Dame beim Zubereiten von Essen gestürzt. Die Nachbarin bemerkte den verbrannten Geruch und gelangte mit Hilfe eines Zweitschlüssels in die Wohnung der Betroffenen, die nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert wurde. Die Feuerwehr, die mit zwölf Kräften ausgerückt war, lüftete die Räume anschließend durch. Die Kampstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.