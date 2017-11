Von Sabine Tegeler

Offiziell tritt er sein Amt erst zum 1. Januar an. Inoffiziell steckt er aber schon mitten in der Arbeit: Ruppe Koselleck. Am Donnerstag stellten Gerd Buller und Sandro de Marco als Vorstandsteam des Kunst-Vereins den neuen Künstlerischen Leiter vor.

Ruppe Koselleck ist in Ahlen nicht unbekannt. Die Aktion „Grund und Boden“ zum 25-jährigen Bestehen des Vereins 2013, bei der er gemeinsam mit seiner Frau Susanne von Bülow Planierwalzendrucke herstellte, ist Kunstliebhabern noch deutlich in Erinnerung.

Dementsprechend gilt aber auch: Ahlen ist Ruppe Koselleck nicht unbekannt. Schon damals habe ihn die „Stadt zwischen den Postleitzahlen“ interessiert, sagt der 50-jährige Künstler, Ahlen sei eine Stadt mit einer spannenden gemischten Bevölkerung. Und nicht zuletzt habe der Verein einen über regionale Grenzen hinausgehenden guten Ruf: „Der Kunst-Verein Ahlen ist eine Marke.“

Ein Künstler als Kopf in einem Kunst-Verein? „Geht das?“, fragt Koselleck und gibt selbst die Antwort: „Ich kenne die Kunst-Vereinsarbeit.“ Schließlich habe er den Kunstverein Berlin mit aufgebaut. Und seit Bekanntwerden seiner neuen Position bekomme er dauernd Post von Künstlerkollegen: „Die wollen hier ausstellen.“ Dadurch wisse er jetzt immer, woran die gerade arbeiten und sei „auf Stand“.

Eine der ersten Aktionen, die Ruppe Koselleck als Künstlerischer Leiter in Angriff genommen hat: Anträge stellen. Einer sei schon bewilligt. Der Kunst-Verein erhalte eine Förderung vom „Münsterland e.V.“.

Und noch mehr hat der aus Heidelberg stammende Wahl-Münsteraner in der Pipeline: Im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Kunst-Vereins 2018 wird es eine Ausstellung geben, die sich den „68ern“ widmet. Denn „1968 wird 50“. Junge Künstler sollen sich dem Thema in all seinen Facetten widmen.

Dass die Zusammenarbeit spannend wird, davon sind Gerd Buller und Sandro de Marco überzeugt. „Wir sind zuversichtlich, dass sich einiges ändern wird“, sagt Gerd Buller, was Sandro de Marco bekräftigt: „Das Experimentelle ist auch mal wieder schön.“ Man sei sicher, dass Koselleck dem Verein neue Impulse gebe. Buller will aber auch nicht versäumen, noch einmal Andrea Bergmann zu danken, die in sechs Jahren als Künstlerische Leiterin dem Verein ihr Gesicht gegeben habe.

Jetzt stehen in der Stadt-Galerie umfangreiche Renovierungsarbeiten, der Einbau von Schallschutz und neuer Beleuchtung an. Ende Januar können dann wieder junge Künstler im Rahmen des Jugendförderpreises präsentiert werden. Übrigens auch ein Grund für Ruppe Koselleck, in Ahlen tätig zu werden. Er arbeitet mit viel und gerne mit jungen Künstlern zusammen.