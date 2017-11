Von Christian Wolff

Die ersten weißen Flocken dieses Winters kamen nicht überraschend. „Das war ja angekündigt“, sagt Matthias Krätzig mit Verweis auf den Wetterbericht des Vortags. Doch als der Einsatzleiter Winterdienst bei den Ahlener Umweltbetrieben am Donnerstagmorgen um 3 Uhr einen ersten Testlauf anberaumte, waren weder Schnee noch Glätte festzustellen. Beides kam dann doch, allerdings zur Unzeit – Punktlandung mitten im einsetzenden Berufsverkehr.

„Insgesamt waren wir gut vorbereitet“, hält Krätzig fest. „Wir benötigen normalerweise vier Stunden für unsere umfassende Streutour. Wenn wir um 3 Uhr hätten loslegen können, hätte es also genau gepasst.“ Doch erst gegen 6.20 Uhr sei der erste Niederschlag vom Himmel gekommen; zwischen 7.15 und 7.20 Uhr habe sich dann ein intensiveres Schneetreiben entwickelt, der die Wersestadt innerhalb kurzer Zeit mit einer weißen „Zuckerschicht“ versah.

Die Entsorgungsfahrzeuge fuhren planmäßig. Foto: Christian Wolff Die Entsorgungsfahrzeuge fuhren planmäßig. Foto: Christian Wolff

„Zu diesem Zeitpunkt gehen natürlich die meisten Menschen aus dem Haus. Da sind wir als Winterdienst machtlos“, gibt der Fachmann ehrlich zu. „Da heißt es dann ,Augen zu und durch‘.“

Während im Büro des Einsatzleiters mehr als 100 Anrufe eingingen, machten sich sieben Mitarbeiter mit drei Großfahrzeugen und vier kleineren Streuwagen unter Hochdruck auf den Weg. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens benötigten die Mitarbeiter der Umweltbetriebe auch entsprechend länger als die üblich anberaumten vier Stunden. Zunächst wurde das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs abgestreut, dazu alle verkehrswichtigen Trassen im Stadtgebiet. „Als Serviceleistung kümmern wir uns anschließend auch um diverse Bauerschaftswege, die von Bussen angefahren werden müssen“, erklärt Matthias Krätzig. Doch das alles geschah an diesem Vormittag erst sukzessive. „Wer morgens um 7 Uhr aus dem Fenster schaute, hatte wahrscheinlich den Eindruck, wir wären gar nicht unterwegs“, deutet er die Kritik mancher Bürger, die sich auch hin und wieder in lauteren Telefongesprächen niederschlagen.

Glücklicherweise verschwand die Glätte im Stadtgebiet schnell und die Lage entspannte sich innerhalb von zwei Stunden deutlich. Gleichwohl erneuert der Einsatzleiter an dieser Stelle den Appell an alle Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise bei solchen Wetterlagen entsprechend anzupassen. Und: Es gelte natürlich die Winterreifenpflicht.

Schleichender Schulbusverkehr auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Foto: Christian Wolff Schleichender Schulbusverkehr auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Foto: Christian Wolff

Matthias Krätzigs Fazit für die erste Bewährungsprobe: „Es ist gut gelaufen. Rund 18 Tonnen Salz haben wir auf die Straßen gebracht.“ Zwar steht nach aktuellen Prognosen zunächst kein weiterer Schneefall für Ahlen in Aussicht, aber: „Für das kommende Wochenende haben wir das gesamte Personal in Bereitschaft gebracht.“ Laut „Wetterkontor“ kommt am Freitag häufiger die Sonne durch. Örtliche Regen- oder Schneeschauer sind derweil selten. Auf den Straßen ist dennoch zu Vorsicht geraten: Vor allem in der Nacht zu Samstag muss mit Glätte gerechnet werden. Bei Temperaturen zwischen 0 bis 4 Grad weht ein schwacher Wind.