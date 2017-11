Die geänderte Vorfahrt an zwei Stellen, hier die Industriestraße, hatte den Verkehrsfachleuten anfangs etwas Sorge bereitet. Doch in der Umsetzung läuft es hier bisher ohne signifikante Zwischenfälle, bestätigt Heino Hilbert. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Heino Hilbert steckt zwischen Überraschung und Freude. Angesichts der umfangreichen Umleitungen, die seit Montag zahlreiche Verkehrsteilnehmer in der Innenstadt betreffen, läuft es aus Sicht des städtischen Verkehrsfachmanns optimal. „Ich habe nur die besten Erfahrungen gemacht“, sagt er auf „AZ“-Anfrage. Die Baustelle am Gebrüder-Kerkmann-Platz werde weiträumig gemieden.

Mehrere Stunden hat sich Hilbert seit Montagnachmittag angeschaut, wie die Pkw- und Lkw-Fahrer mit der Maßnahme klarkommen. Das Ergebnis: „Unerwartet gut.“ Damit habe er nicht gerechnet. Es gebe kaum „Irrläufer“. Und obwohl die stadtauswärts verlaufende Spur von der Bahnunterführung bei Hundhausen in Richtung Beckum noch bis Ende Januar frei bleibt, herrsche dort wenig Verkehr, was die Schlussfolge nahelege, dass der Verkehr die Baustelle generell und aus allen Richtungen bereits jetzt meide.

Ein wenig Sorge, gibt Hilbert zu, habe den Fachleuten anfangs die geänderte Vorfahrt bereitet, die an zwei Stellen eingerichtet worden ist. Auf dem Abschnitt entlang der Industriestraße und einem namenlosen Verbindungsstück in Höhe der Stadtwerke gilt seit Montag die abknickende Vorfahrt, ebenso im Einmündungsbereich von Industriestraße und Dolberger Straße. Umgewöhnen müssen sich dort nämlich nicht nur motorisierte Passanten, sondern auch Fahrradfahrer. „Die Autofahrer kommen mit der neuen Situation gut zurecht“, hat Hilbert beobachtet. Einzig manche Fahrradfahrer ließen zuweilen „eine gewisse Bereitschaft vermissen, die neuen Regeln zu befolgen.“ Im eigenen Sicherheitsinteresse sollten diese die Stop-Regelung an der Dolberger Straße unbedingt beachten und den aus der Industriestraße kommenden Fahrzeugen Vorfahrt lassen, so der Mitarbeiter der Umweltbetriebe. Die Markierungen seien am Dienstag mit zusätzlichen Haltebalken nachgebessert worden, „um überhaupt kein Missverständnis entstehen zu lassen“.

Die Umleitungsregelung mit geänderten Vorfahrten wird – wie mehrfach berichtet – voraussichtlich bis Ende Mai bestehen bleiben. Notwendig ist sie wegen der Umbauarbeiten am zentralen Gebrüder-Kerkmann-Platz, auf dem ein langgestreckter ovaler Kreisverkehr entsteht. Dieser wird künftig flüssig und ampelfrei die Verkehre in der östlichen Innenstadt verteilen.